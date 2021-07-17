جناح اليمن في «إكسبو دبي» يستعرض إبداع إحدى أقدم الحضارات

المصدر: دبي - بشار باغ

يشكل جناح اليمن في «إكسبو 2020 دبي» فرصة لفهم قوة المعرفة اللامتناهية عند اكتشاف إبداع واحدة من أقدم الحضارات، وسيتيح الجناح للزوار مشاهدة كيف تتصل المعرفة القديمة بالحديثة لتحقيق الإنجازات المستقبلية.

وبحسب الموقع الالكتروني للحدث، سيعرض الجناح اليمني الكتاب المعجزة للوصابي، وهو مخطوطة يمنية أصلية مكتوبة بخط اليد، كما سيقدم الجناح فرصة للزوار للاطلاع عن كثب على مزايا وأنواع حبوب البن اليمني، بالإضافة إلى ساعة الإسطرلاب، فضلاً عن تجارب فيديو غامرة وألعاب تفاعلية للأطفال.

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