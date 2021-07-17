ارتفاع حجوزات فنادق رأس الخيمة في عطلة العيد

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

أكد عدد من مديري الفنادق في رأس الخيمة، توقعاتهم باستمرار ارتفاع أعداد الزوار ومعدلات إشغال الغرف الفندقية المتاحة، مع اقتراب عطلة عيد الأضحى المبارك.

حيث وضعت الفنادق برنامجاً متكاملاً لإسعاد العائلات والأطفال، في منافسة واضحة الرابح فيها النزيل، وذلك بحسب برنامج الإشغال المحدد للغرف التابع للإجراءات الاحترازية والوقائية.

وقال نادر حليم مدير منتجع وسبا دبل تري هيلتون جزيرة المرجان: يواصل القطاع الفندقي في رأس الخيمة نجاحه مع استمرار النشاط السياحي من الأسواق الدولية والمحلية، حيث سجل المنتجع زيادة في الطلب بشكل تدريجي على الغرف، متوقعاً أن تصل المعدلات إلى الإشغال الكامل لأعداد الغرف المتاحة بحسب برنامج الإجراءات الاحترازية، لافتاً إلى أن الموسم الصيفي وعطلة المدارس ساهما في ارتفاع نسبة الإشغال والطلب على الغرف.

وتوقع جون رياض المدير العام لفندق هامبتون من هيلتون جزيرة المرجان، أن يشهد الفندق إشغالاً مرتفعاً خلال عطلة عيد الأضحى، في ظل العروض والخصومات التي طرحها الفندق خلال الموسم الصيفي لجذب شريحة أكبر من النزلاء، مؤكداً أن معدلات الإشغال بشكل عام في تحسن مستمر على الغرف الفندقية المتاحة، وارتفاع معدلات الحجوزات المستقبلية، وهو مؤشر إيجابي على استمرار التعافي وعودة النشاط بقوة.

وأكد هورست والتر جونس المدير العام لمنتجع ريكسوس باب البحر، أن الفندق بدأ موسم الأعياد مبكراً بفضل تنوع المنتجات والباقات التي تم طرحها منذ بداية فصل الصيف، والتي ساهمت في زيادة الحجوزات تدريجياً.

حيث يسعى معظم المقيمين والمسافرين إلى الاستفادة من عطلاتهم مع العائلة في مرافق المنتجع وعلى الرمال الشاطئية والاستمتاع بالعروض الفنية والفلكلورية على مدار الساعة لإضفاء عطلة مميزة، لافتاً إلى أن العديد من العائلات قررت عدم السفر إلى الخارج بسبب الأوضاع الحالية وتوافر عوامل الأمان الصحي داخل مرافق المنتجع، معرباً عن تفاؤله بما تقدمه الدولة بشكل عام وإمارة رأس الخيمة بشكل خاص في دعم القطاع السياحي.

وتوقع أحمد طاهر المدير العام لفندق سيتي ماكس رأس الخيمة، ارتفاع عدد الحجوزات إلى رفع شعار كامل العدد خلال عطلة عيد الأضحى، بحسب الحد الأقصى المسموح به للإجراءات الخاصة بالحماية من فيروس كورونا، مؤكداً أن الحملة الصيفية «وناسة» التي أطلقتها هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، ساهمت في زيادة نسبة إشغال الغرف بالفندق منذ إطلاقها.

حيث تتيح لزوار الإمارة من مختلف أنحاء العالم فرصة الفوز بمجموعة من الجوائز القيّمة، منها تذاكر مجانية إلى «دبي باركس آند ريزورتس»، وجبل جيس فلايت؛ وجولة جيس المعلقة؛ ونادي الحمرا للغولف؛ ومخيم واحة البدو؛ ومزرعة لآلئ السويدي، إضافة إلى الإقامات الفندقية وإمكانية ترقية الحجوزات مجاناً، وباقة واسعة من الحسومات في المطاعم وغيرها.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز