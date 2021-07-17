ابتكارات أيرلندا تدعم تعافي السفر بالمنطقة عبر دبي

المصدر: (دبي- البيان)

تشهد الابتكارات الأيرلندية ازدهاراً لافتاً ولا سيما في القطاعات التي تضع التقنيات الرقمية في مقدمة اهتماماتها. وتتجه مزيد من الشركات القائمة والناشئة المتخصصة بالابتكار في قطاع السفر لتعزيز حضورها في الأسواق العالمية، وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على وجه التحديد، حيث تشكل دبي بوابة لذلك خاصة أن دبي تعد مركزاً رئيسياً للسفر بين القارات المختلفة.

وأكد ستيفن تومي، مستشار أول لشؤون السوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى مؤسسة إنتربرايز أيرلندا، إن التقنيات الأيرلندية يمكنها أن تلعب دوراً في تعافي شركات السفر في منطقة الشرق الأوسط وسائر أنحاء العالم.

وتسببت أزمة كوفيد-19 بأضرار كبيرة على قطاع السفر والضيافة حول العالم. وتشير تقديرات شركة فروست آند سوليفان إلى أن قيمة الخسائر التي تكبدها قطاع السياحة في المنطقة قد وصلت إلى 50 مليار دولار، وتبلغ حصة الفنادق من هذه الخسائر 15 مليار دولار.

وكانت التوقعات تشير إلى وصول إجمالي الإنفاق على قطاع السفر والسياحة في عام 2020 إلى 110 مليارات دولار لكن أزمة كوفيد-19 أدت إلى تغيير جميع هذه التوقعات، على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عموماً، فقد ساهمت السياحة بشكل مباشر وغير مباشر بنسبة 15% في الناتج المحلي الإجمالي، و35% من أرباح النقد الأجنبي في الأردن ولبنان ومصر والمغرب وتونس.

وتشير بيانات معهد التمويل الدولي إلى انخفاض عائدات السياحة في عام 2020 بنسبة 75% بالمقارنة مع عام 2019.

نمو

وقال ستيفن تومي إنه نتيجة لفتح دبي لأبوابها تدريجياً أمام الزوار منذ شهر يوليو الماضي، فقد شهدنا نمواً ثابتاً في النسبة المئوية للإقامات الفندقية في الإمارات مع تسجيل بعض الفنادق ارتفاعاً في معدلات الإشغال بنسبة تصل إلى 70%. وبفضل اعتماد التقنيات الأيرلندية الحديثة والمبتكرة، بدأ هذا القطاع فعلياً باستعادة عافيته.

وترى شركة توريزم إيكونوميكس أن الإطلاق السريع لحملات التطعيم، إلى جانب الطلب المتراكم والمدعوم بمدخرات العملاء المرتفعة، وتعافي معدلات التوظيف وتخفيف قيود السفر ستسهم بجموعها في استعادة زخم النمو الاقتصادي العالمي بنسبة 5.6% خلال هذا العام.

وأضاف: لطالما كان لموظفينا وتقنياتنا المتقدمة دور محوري في بناء القطاع، وينصب تركيزنا بشكل أكبر حالياً على المنتجات وتوفير الحلول اللازمة لاستعادة الثقة بالقطاع وإعادة بنائها.

الأسواق الحرة

وكان مطار شانون في أيرلندا قد شهد إنشاء أول متجر للسوق الحرة في التاريخ في 1947. وتم تكرار هذا النموذج في مختلف أنحاء العالم، حيث تشكل دبي اليوم مقراً لواحد من أكبر المطارات ومتاجر السوق الحرة في العالم.

مساهمات أيرلندية

وهناك تركيز من الشركات الأيرلندية على تقديم الحلول الكفيلة بتسريع تعافي قطاع السفر. وعلى الرغم من عدم امتلاك شركات مثل داون وليتس جيت تشيكد وألتادا لسجل حافل في مجال السفر، إلا أنها نجحت في تقديم مساعدات كبيرة للقطاع من خلال تقنياتها المبتكرة.

وقامت داون، الشركة الأيرلندية المتخصصة بمقاييس التحقق البيومتري من الهوية، بتطوير تطبيق VeriFly والذي يعد بمثابة جواز سفر صحي محمول لتزويد شركات الطيران العالمية بحلول أشبه بتذاكر السفر. إذ يتيح التطبيق إمكانية التحقق من الشهادات الصحية المتعلقة بمرض كوفيد-19 في الوقت الفعلي، مثل الاستبيانات الصحية ونتائج الاختبارات التشخيصية عن طريق الهواتف المحمولة للمسافرين.

وستتاح الفرصة أمام العملاء المسافرين إلى الوجهات المشاركة في التطبيق إمكانية اختبار هذا الحل الجديد الذي تم إطلاقه في شهر نوفمبر 2020. ويساعد تطبيق VeriFly في تسهيل عمل المؤسسات دون الحاجة لعقد اتفاقيات للحصول على نتائج المختبرات في مواقع متعددة.

كما يتيح للمستخدمين الكثير من الطرق للحصول على وثائقهم الصحية والتحقق منها وتأكيدها، بما في ذلك توفير أدلة على الحالة الصحية، والعمر، والتسجيل، والمواطنة، والعضوية، والحجوزات بكل سهولة من خلال الهواتف المحمولة.

وخلال العام الماضي، عندما أدت أزمة كوفيد-19 إلى حجز المواعيد الطبية في المنازل بدلاً من العيادات، نجحت شركة ليتس جيت تشيكد المتخصصة بالفحوصات الطبية بتقديم خدماتها لأكثر من مليون مريض، وحققت نمواً في عائداتها السنوية بنسبة تزيد عن 1,500%.

في حين تستخدم شركة ألتادا قدرات الذكاء الاصطناعي وتقنيات تعلم الآلة مع الكلاب المدربة للكشف عن الأشخاص المصابين بمرض كوفيد-19، بما في ذلك تنفيذ عمليات الكشف المبكر عن المرض في المواقع الواسعة والمزدحمة مثل المطارات. وستساعد هذه القدرات على تعزيز مستويات السلامة والطمأنينة والثقة، وستلعب دوراً جوهرياً حتى يتم تطعيم جميع الناس.

فرص

على الرغم من التداعيات السلبية الكبيرة للأزمة وتأثيراتها على الأعمال ونماذج العمليات التشغيلية، إلا أنها وفرت مجموعة واسعة من الفرص لمعالجة هذه التحديات بدعم من الحلول المبتكرة للسحابة الإلكترونية والهواتف المحمولة، ومساعدتنا على الانطلاق في موسم صيف أكثر إشراقاً.

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