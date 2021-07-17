كبسولة «هايبرلوب» تصل الجناح الإسباني في «إكسبو دبي»

المصدر: دبي - البيان

تتواصل الأعمال في موقع «إكسبو 2020 دبي» بوتيرة متسارعة، حيث تتسابق الدول على استكمال أجنحتها استعداداً للحدث العالمي الذي ينطلق لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، أول أكتوبر المقبل، ويستمر لمدة 6 أشهر بمشاركة عالمية واسعة.

وضمن استعدادات الجناح الإسباني وصلت كبسولة نظام النقل فائق السرعة «هايبرلوب» من إنتاج شركة زيليروس إلى مقر الجناح لعرضها أمام زوار إكسبو 2020 دبي باعتبارها تجسيداً لمستقبل قطاع التنقل.

ويقدم «إكسبو 2020 دبي» نسخة استثنائية من الحدث العالمي، حيث تستشرف الدول المشاركة عبر أجنحتها الوطنية أحدث الابتكارات وعرض أحدث المنتجات والبرامج والحلول التي تعيد رسم مستقبل العالم.

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