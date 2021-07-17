ذروة سفر يشهدها مطار دبي

المصدر: دبي - البيان

سجل مطار دبي الدولي، أمس، إقبالاً كثيفاً من المسافرين قبيل عطلة عيد الأضحى وبالتزامن مع عطلة الصيف لتسجل حركة السفر الذروة.

وكانت شركة طيران الإمارات قد توقعت ذروة أخرى جديدة في أعداد الركاب بحلول نهاية الأسبوع الماضي، مع اتجاه أعداد المسافرين عبر مطار دبي الدولي لتسجيل أعلى مستوياتها منذ بدء انتشار الجائحة.

وذكرت الناقلة في بيان، أنه نظراً لإجراءات السلامة الإضافية، والتأكد من متطلبات السفر الخاصة بـ«كوفيد 19»، قد يحتاج المسافرون أوقاتاً أطول من المعتاد على «كاونترات طيران الإمارات» لإنجاز إجراءات السفر.

ونصحت «طيران الإمارات» عملاءها المسافرين من دبي بالوصول مبكراً إلى مطار دبي الدولي، لافتة إلى أنها توفر خيار عمل الإجراءات وتسليم الأمتعة قبل 24 ساعة من مغادرة رحلاتهم، كحد أقصى.

وذكّرت «طيران الإمارات» العملاء بوجوب التأكد من أن جميع المستندات ذات الصلة جاهزة لديهم، وكذلك بضرورة مراجعة أحدث متطلبات السفر إلى وجهاتهم، بما في ذلك ما إذا كانوا بحاجة إلى تعبئة نماذج الوصول مسبقاً، أو إبراز شهادات التطعيم أو اختبارات «PCR» السلبية، وذلك بزيارة الموقع: «Emirates Travel Hub» الذي يحتوي على أحدث المعلومات لكل دولة على شبكة خطوط «طيران الإمارات».

وأشارت الناقلة إلى أنه يتعين على جميع الركاب الذين ينجزون إجراءات سفرهم في المطار الوصول في موعد لا يتجاوز 3 ساعات قبل المغادرة حيث تغلق «الكاونترات» قبل 60 دقيقة من موعد مغادرة الرحلات، ولن يتم بعد ذلك قبولهم للسفر، مبينة أنه يمكن للمسافرين عمل الإجراءات عبر الإنترنت قبل 48 ساعة من مغادرة الرحلة.

وكان عادل الرضا الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات قد أشار مؤخراً في تصريحات صحفية إلى الطلب الكبير على السفر خلال الفترة الحالية قبيل عطلة عيد الأضحى المبارك، وتوقع أن يسجل إجمالي عدد المسافرين المغادرين عبر مطار دبي الدولي، أمس، إلى نحو 20 ألف مسافر، أي ما يشكل 70% من أعداد المسافرين في مرحلة ما قبل الجائحة.

وأشار إلى أن ذلك يعكس حجم الطلب على السفر حالياً وخاصة من العائلات المقيمة في الدولة التي تخطط لزيارة بلدانها خلال الإجازة إلى جانب المسافرين الراغبين بالسفر للسياحة بعد عام كامل من عدم السفر نتيجة الجائحة.

ولفت إلى أن الوجهات التي تشهد حالياً طلباً مرتفعاً تشمل قبرص وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وتركيا وروسيا والأردن وسيشيل والمالديف وتايلندا والبرازيل والبحرين وأمريكا الشمالية، وأن الناقلة ستطلق رحلة جديدة إلى ميامي خلال الأسبوع المقبل بسبب الطلب الكبير على هذه الوجهة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز