خفض توقعات نمو الناتج الأمريكي

المصدر: لندن - رويترز

أفاد بنك أوف أمريكا أمس بأن الاقتصاد الأمريكي اجتاز الذروة في النمو والتضخم، إذ خفض توقعاته للناتج المحلي الإجمالي لهذا العام.

وذكر البنك في مذكرة أنه عدل توقعاته لتأتي انعكاساً للبيانات الأخيرة وصار يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 6.5% هذا العام مقابل 7% سابقاً.

وقال اقتصاديون بالبنك في المذكرة «بدأ النمو الاقتصادي يهدأ، لكن الأهم من ذلك أننا نعتقد أن الاقتصاد سيستقر على مسار نمو لا يزال يفوق مثلي وتيرة معدل ما قبل الجائحة، وهو اتجاه صعودي فاجأ الكثيرين».

وقالوا إنهم ما زالوا يتوقعون نمواً 5.5% العام المقبل.

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