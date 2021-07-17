المفاجآت تطلق «ربيعاً» من العروض الاستثنائية ضمن صيف دبي

المصدر: دبي - البيان

تواصلت فعاليات مفاجآت صيف دبي 2021 أمس حيث تسابقت المحلات والمراكز التجارية على مستوى الإمارة في تقديم عروضها الحصرية وتخفيضاتها الاستثنائية على باقة واسعة من السلع والمنتجات الاستهلاكية لتمنح الزوار «ربيعاً» من العروض والجوائز والسحوبات النقدية والعينية في عطلة نهاية الأسبوع.

وحرصت المحلات التجارية على عرض العديد من المنتجات بأسعار مميزة لاستغلال حالة الزخم في الأسواق لاسيما مع تدفق أعداد كبيرة من المقيمين في دبي وزوارها على المراكز التجارية، حيث اكتظت بالزائرين وخصوصاً الأسر التي حرصت على قضاء عطلة نهاية الأسبوع خارج المنزل.

كما ساعد قيام العديد من الأسر بالاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك على زيادة الطلب الاستهلاكي على العديد من السلع والمنتجات، خصوصاً الملابس الجاهزة والأحذية والمفروشات والأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية والهواتف المحمولة والإلكترونيات والمنتجات الترفيهية والغذائية.

وقدمت المراكز التجارية مجموعة متنوعة من الفعاليات والعروض الترويجية والترفيهية المباشرة لإسعاد الجمهور، كما قدمت العديد من المطاعم والوجهات والمعالم السياحية الشهيرة في المدينة مجموعة رائعة من العروض والأنشطة والعروض الموسيقية الفنية.

وتلتزم جميع المتاجر ومراكز التسوق والوجهات السياحية المشاركة في فعاليات عيد الأضحى ومفاجآت صيف دبي - التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة التابعة لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة)- بجميع تدابير الصحة والسلامة المهمة، والتي تشمل التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات في جميع الأوقات.

وتعتزم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة إطلاق باقة من أفضل الفعاليات في أنحاء المدينة خلال عطلة عيد الأضحى ضمن مفاجآت صيف دبي تتضمن عروض المأكولات والتجزئة والعروض الموسيقية والفنية المباشرة والترفيه العائلي وغيرها من الفعاليات.

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