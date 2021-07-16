تضاعف توصيلات المياه الجديدة في دبي بين عامي 2016 و2020

المصدر: وام

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي أن عدد التوصيلات الجديدة للمياه تضاعف بين عامي 2016 و2020 حيث بلغ عدد التوصيلات الجديدة للمياه 67,768 في عام 2020 مقارنة بـ 31,108 توصيلة جديدة في عام 2016 بزيادة تصل إلى نحو 118% وارتفع العدد الإجمالي لتوصيلات المياه من 666,006 توصيلة في العام 2016 إلى 911,509 توصيلة بنهاية مايو 2021 بزيادة نحو 37% حيث يعزى النمو في الطلب على المياه إلى ارتفاع وتيرة المشاريع الجديدة في مختلف قطاعات الاقتصاد.

وقال معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ان الهيئة تعمل على رفع كفاءة واعتمادية شبكات المياه وزيادة كميات التدفق المائي لمواكبة الطلب المتزايد وزيادة المخزون الإحتياطي للمياه وتوفير خدمات الكهرباء والمياه لأكثر من مليون متعامل في دبي وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة والسلامة بما يسهم في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة في دبي وعلى الرغم من التباطؤ الذي يشهده العالم نتيجة انتشار جائحة كوفيد-19 إلا أن مسيرة النمو تتواصل في دبي وشهدنا زيادة في عدد التوصيلات الجديدة خلال 2020 في مختلف القطاعات السكنية والتجارية والصناعية.

وأشار إلى ان الهيئة تحتفظ بفائض إنتاج للوفاء بمعيار هامش الاحتياطي المحدد للطلب الذروي على المياه وتصل القدرة الإنتاجية للهيئة من المياه المحلاة إلى 490 مليون جالون يوميا فيما وصل الطلب الذروي على المياه 378 مليون جالون مياه محلاة يوميا.

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