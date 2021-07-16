94 % نمو حيازة «المركزي» من الذهب إلى 12.5 ملياراً

المصدر: أبوظبي- رامي سميح

ارتفع رصيد المصرف المركزي من السبائك الذهبية إلى 12.47 مليار درهم بنهاية مايو الماضي، بزيادة على أساس سنوي، نسبتها 94% أو ما يعادل 6 مليارات درهم مقارنة بنحو 6.432 مليارات درهم في مايو 2020.

وأظهرت إحصاءات المصرف المركزي، الصادرة أمس أن رصيد المعدن الأصفر زاد 7.9% على أساس شهري أو ما يعادل 913 مليون درهم، مقارنة بنحو 11.56 مليار درهم في ابريل السابق عليه، بينما انخفض 3% أو ما يعادل 389 مليون درهم، منذ بداية العام الجاري مقارنة بنحو 12.86 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2020.

ووفقاً لرصد «البيان الاقتصادي»، هذه أكبر قيمة مسجلة منذ 2015، تاريخ بدء دخول الذهب في أصول «المركزي»، بعدما قرر المركزي حينها، العودة لتكوين احتياطي الذهب للمرة الأولى منذ 8 سنوات إضافة إلى سلة احتياطاته من العملات الأجنبية. ويندرج الذهب ضمن الأصول المتنوعة التي يملكها «المركزي»، منها أموال سائلة، وشهادات إيداع، وأوراق مالية محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق.

في سياق آخر، أظهرت النشرة الإحصائية أن الودائع الادخارية في القطاع المصرفي زادت إلى 229.18 ملياراً في نهاية مايو بنمو على أساس شهري بنسبة 1.3% أو ما يعادل 3 مليارات درهم مقابل 226.18 مليار درهم في ابريل.

وزادت خلال الخمسة أشهر الأولى بنحو 6.5% أو ما يعادل 14 مليار درهم مقابل 215.2 مليار درهم في نهاية العام الماضي.

وانخفضت الودائع تحت الطلب إلى 747.89 مليون درهم في مايو الماضي، بتراجع على أساس شهري بنسبة 0.52% أو ما يعادل 3.9 مليارات درهم مقابل 751.77 مليار درهم في فبراير. فيما ارتفعت بنحو 7.3% منذ بداية العام الجاري أو ما يعادل 51 مليار درهم مقابل 696.88 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2020.

واستقرت الودائع لأجل عند 536.507 مليار درهم في نهاية مايو الماضي بارتفاع طفيف علي أساس شهري بنسبة 0.01% مقابل 536.43 مليار درهم في ابريل السابق عليه، بينما انخفضت خلال الخمسة أشهر الأولى من الجاري بنسبة 13% أو ما يعادل 80 مليار درهم مقابل 616.59 مليار درهم في ديسمبر 2020.

وارتفع عدد فروع البنوك الوطنية في الدولة لنحو 534 فرعاً، موزعة على 21 بنكاً بنهاية مايو الماضي، مقابل 529 فرعاً في فبراير و541 فرعاً في ديسمبر 2020، واستقرت مكاتب الدفع عند 22 مكتباً، فيما ظل عدد فروع البنوك الأجنبية ثابتاً عند 27 فرعاً موزعة على 37 بنكاً.

ووصل عدد العاملين في البنوك بالدولة إلى 33.03 ألف موظف موزعين بواقع 26 ألفاً و124 موظفاً في البنوك الوطنية و6913 موظفاً في البنوك الأجنبية مقابل 33.44 ألف موظف نهاية ديسمبر الماضي.

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