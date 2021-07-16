الأسواق تتماسك بنهاية الأسبوع والسيولة تتجاوز 1.6 مليار

المصدر: (أبوظبي - رامي سميح )

تماسكت أسواق الأسهم المحلية، في ختام جلسة أمس، إثر تعرضها لعمليات بيع وجني أرباح، استهدفت الأسهم القيادية في قطاعات البنوك والعقار، في الوقت الذي خالفت فيه أسهم الاستثمار الاتجاه، وأغلقت في المربع الأخضر، بقيادة «سوق دبي المالي»، و«ألفا ظبي»، وتجاوزت السيولة 1.6 مليار درهم.

وانخفض سوق دبي بنسبة 0.41 %، أو ما يعادل 11.17 نقطة، ليغلق عند 2744.28 نقطة، مع تراجع أسهم البنوك والعقار والنقل، فيما ارتفع الاستثمار، بينما نزل سوق أبوظبي بنحو 0.15 %، توازي 10.52 نقاط، ليقفل عند 7068.98 نقطة، بضغط أسهم البنوك والاتصالات والطاقة، فيما زادت أسهم الاستثمار والعقار.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 1.6 مليار درهم، موزعة بواقع 1.39 مليار في أبوظبي، و218.4 مليوناً في دبي، وجري التداول على 361.4 مليون سهم، منها 214.49 مليوناً في أبوظبي، و119.9 مليوناً في دبي، من خلال تنفيذ 7244 صفقة.

سوق دبي

وضغط على سوق دبي، انخفاض قطاع العقار 0.81 %، مع هبوط أسهم «إعمار للتطوير» 1.64 %، و«إعمار العقارية» 1.25 %، فيما استقر «داماك» و«إعمار مولز»، وارتفع «الاتحاد العقارية» 2.59 %، ونزل قطاع البنوك 0.25 %، مدفوعاً بهبوط «دبي الإسلامي» 0.63 %، فيما استقر «الإمارات دبي الوطني».

ونزل قطاع النقل 1.02 %، مع تراجع «أرامكس» 1.32 %، و«العربية للطيران» 0.74 %، فيما ارتفع «الخليج للملاحة» 0.34 %، بينما ارتفع قطاع الاستثمار 0.17 %، مع صعود «سوق دبي المالي» 0.93 %، فيما استقر «دبي للاستثمار»، وانخفض «شعاع» 0.88 %.

تزعم «إعمار» النشاط، مستقطباً 108.3 ملايين درهم، يليه «تبريد» 30.49 مليون درهم، ثم «دبي الإسلامي» 16.3 مليون درهم، وحقق «الإمارات للمرطبات»، أكبر ارتفاع بنسبة 15 %، فيما كان «الرمز كوربوريشن»، الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.4 %.

سوق أبوظبي

وتأثر سوق أبوظبي بانخفاض قطاع البنوك بنسبة 0.58 %، مع هبوط «أبوظبي الأول» 0.61 %، و«أبوظبي التجاري» 0.59 %، و«أبوظبي الإسلامي» 0.92 %، ونزل قطاع الاتصالات بنسبة 0.09 %، مع انخفاض سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها، وتراجع قطاع الطاقة 0.02 %، مدفوعاً بهبوط «أدنوك للتوزيع» 0.23 %، فيما استقر «طاقة»، وارتفع «دانة غاز» 0.49 %.

وارتفع قطاع العقار 1.22 %، مع صعود «الدار» 1.3 %، فيما انخفض «رأس الخيمة العقارية» 0.32 %، وزاد قطاع الاستثمار 0.18 %، على وقع مكاسب «ألفا ظبي» 2.54 %، فيما انخفض «العالمية القابضة» 0.7 %، و«الواحة كابيتال» 0.69 %، فيما استقر «إشراق».

وتصدر «العالمية القابضة»، النشاط، مستقطباً 346.5 مليون درهم، يليه «الدار» 303 ملايين درهم، ثم «أبوظبي الأول» 235.2 مليون درهم، وحقق «ريم للاستثمار» الأكثر ارتفاعاً بنسبة 14.89 %، فيما كان «ميثاق» الأكبر انخفاضاً بنسبة 5.57 %.

الأجانب

واتجه العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء في سوق دبي، بصافي استثمار 14.19 مليون درهم، ومال الأجانب نحو التسييل، بينما في أبوظبي، مال المواطنون والعرب نحو الشراء، بصافي استثمار 34 مليون درهم، ومال الأجانب والخليجيون نحو البيع.

إفصاحات

دعت شركة «ميثاق للتأمين التكافلي» مساهميها للاكتتاب في الأسهم الجديدة الصادرة لزيادة رأس مال الشركة من 150 مليون درهم إلى مبلغ يصل إلى ولا يتجاوز 400 مليون درهم عن طريق إصدار حقوق اكتتاب في مبلغ يصل إلى ولا يتجاوز 250 مليون درهم.

مشيرة إلى أن تاريخ الأهلية المحدد بتاريخ 19 يوليو صادف يوم عطلة ليكون التاريخ الجديد هو 25 يوليو، ويكون موعد بدء تداول حقوق الاكتتاب في 29 يوليو، وآخر تاريخ لتداول حقوق الاكتتاب في 11 أغسطس، على أن يبدأ الاكتتاب في 4 أغسطس وينتهي في 17 من الشهر ذاته.

ووافقت الجمعية العمومية لشركة «الفردوس» على مقترحات مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح على المساهمين وعدم صرف مكافأت لأعضاء مجلس الإدارة.

وأعلن مصرف السلام البحرين عن شراء ما يعادل 697.659 ألف سهم من أسهمها (أسهم الخزينة) في سوق دبي المالي وبورصة البحرين لترتفع أسهم الخزينة من 89.28 مليون سهم إلى 89.98 مليون سهم.

وأعلنت شركة «الوطنية للتأمينات العامة» عن قيام بنك الإمارات دبي الوطني ببيع كامل حصته في أسهم الشركة بعدما أعلن أخيراً عن بيع 15.19% من الأسهم المصدرة للشركة وتم شرائها من قبل «دبي للاستثمار» لتصل نسبة الأخيرة إلى 45.18% من رأس المال المصدر.

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