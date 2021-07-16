%106 نمو الدفعات المستلمة في «دانة غاز» بالنصف الأول من العراق ومصر

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت شركة «دانة غاز»، عن ارتفاع قيمة الدفعات النقدية المستلمة خلال النصف الأول 2021 من عملياتها في إقليم كردستان العراق ومصر، بنسبة 106 %، على أساس سنوي، لتصل إلى 185 مليون دولار (678 مليون درهم)، مسجّلةً بذلك أعلى مستوياتها منذ أكثر من خمس سنوات.

وقال الدكتور باتريك ألمان وارد، الرئيس التنفيذي لشركة «دانة غاز»: نشهد حالياً واحدةً من أفضل فترات تحصيل الدفعات النقدية على مدار السنوات العديدة الماضية، ويُعزى ذلك إلى الانتعاش القوي في أسعار النفط. وتواصل حكومتا مصر وإقليم كردستان العراق، التزامهما بالوفاء بسداد الدفعات المستحقة، ما يضمن حصول المستثمرين في قطاع البترول على دفعاتهم وأموالهم المستحقة والمتأخرة في الوقت المحدد.

وبالطبع، تعزز هذه الخطوة ثقتنا الكبيرة في إعادة ضخ الاستثمارات ضمن عملياتنا، لا سيّما في إقليم كردستان العراق، والذي يشهد تنفيذ خططنا التوسعية هناك بكفاءة وفعالية عالية. ونحن نعمل حالياً على تنفيذ مشروعنا التوسعي هناك.

والذي يشمل بناء خط معالجة غاز بسعة 250 مليون قدم مكعبة يومياً، وتمضي الأعمال الإنشائية على المسار الصحيح، ومن المقرر الانتهاء منها، وبدء إنتاج الغاز في الربع الثاني 2023.

وفي مصر، نواصل جهودنا المبذولة للحفاظ على مستويات الإنتاج، والتأهب لبدء أعمال حفر بئر استكشافي في منطقة امتياز التنقيب البحري بالقطاع السادس، والتي تزخر بموارد محتملة، تقدر بأكثر من 20 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي.

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