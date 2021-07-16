«دبي للسلع المتعددة» يستعرض في أوروبا مزايا تأسيس الأعمال بالإمارة

المصدر: دبي - البيان

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة في العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، عن اختتام حملته الترويجية في أوروبا .

والتي شهدت إبرام مذكرتي تفاهم بهدف تعزيز أوجه التعاون والشراكة مع الأطراف الرئيسية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دبي، بالإضافة إلى استعراض أبرز المزايا الفريدة لسهولة تأسيس وممارسة الأعمال في دولة الإمارات. وتضمنت الحملة الترويجية فعاليات في إسبانيا وموناكو وبلجيكا وهولندا، فضلاً عن اجتماعات مختلفة عقدت مع شركاء استراتيجيين خلال كل مرحلة من مراحل الحملة.

وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي للمركز: تُشكل الحملة الترويجية جزءاً أساسياً من استراتيجية مركز دبي للسلع المتعددة الحالية للتعاون مع أبرز الأسواق والأطراف المعنية فيها بما ينسجم مع سياستنا المتمحورة حول استقطاب المبتكرين والمستثمرين ورواد الأعمال وقادة الشركات إلى دبي.

ونحن مُتحمسون لاغتنام هذه الفرصة التي سمحت لنا بالتواجد بشكل شخصي لتسليط الضوء على إمكانات دبي والمزايا التي يُقدمها مركز دبي للسلع المتعددة، وخصوصاً في ضوء الاهتمام المتزايد والمستدام من الأسواق الأوروبية، نظراً للتطور المستمر لمركز الأعمال لدينا.

والذي يضم ما يزيد على 19 ألف شركة عضو حالياً. ونحن واثقون بأنّ الشراكتين اللتين عقدناهما ستُسهمان في تعزيز علاقاتنا التجارية وستُتيح لنا إطلاق مجموعة كبيرة من الفرص التي تعود بالفائدة على جميع الأطراف.

والتقى فريق مركز دبي للسلع المتعددة مع جان كاستيليني، وزير المالية والاقتصاد - وزارة الدولة في موناكو خلال الزيارة إلى المدينة لمناقشة تعزيز الفرص التجارية بين دبي وموناكو. وقد وقّع مركز دبي للسلع المتعددة في إسبانيا اتفاقية مع مؤسسة فومينتو ديل تراباخو ناسيونال، اتحاد الأعمال الوطني في إقليم كتالونيا، بهدف مواصلة الجهود المبذولة في تطوير العلاقات القائمة بين الطرفين والتعريف بالمزايا التجارية الفريدة التي توفرها دبي للشركات الراغبة بتأسيس أعمالها في المنطقة.

وقال دافيد تورنوس، الأمين العام لاتحاد الأعمال الكتالوني: تعاونّا مع مركز دبي للسلع المتعددة في عدة مناسبات سابقاً وقررنا إضفاء طابع رسمي على هذه العلاقة من خلال توقيع هذه الاتفاقية التي تستند للأهداف المشتركة للطرفين. وتُقدم منظومة مركز دبي للسلع المتعددة قيمة استثنائية للشركات الإسبانية التي تستضيفها، لا سيما الشركات الساعية للوصول إلى أسواق عالمية جديدة. ونلمس وجود رصيد هائل من الإمكانات التي سيطرحها هذا التعاون ونتطلع لما يحمله المستقبل لكلا الطرفين.

كما وقّع مركز دبي للسلع المتعددة مذكرة التفاهم الثانية مع روتردام بارتنرز، شركة هولندية متخصصة في مجال الاستثمار والتسويق، تماشياً مع رؤيته الرامية إلى تعزيز التعاون ضمن المجالات ذات الاهتمامات والمنافع المشتركة. تم التوقيع على مذكرة التفاهم بحضور رئيس بلدية روتردام أحمد أبو طالب الذي رحب بالاتفاقية.

وقال ويلبرت ليك، العضو المنتدب لشركة روتردام بارتنرز: هُناك العديد من النقاط المشتركة بين دبي وروتردام، لا سيما فيما يتعلق بشغف المدينتين بالابتكار. ونطمح من خلال تعاوننا مع مركز دبي للسلع المتعددة إلى تزويد الشركات الهولندية بفرصة استكشاف مركز مزدهر للأعمال والأنشطة التجارية في دبي ونتطلع إلى الترحيب بالشركات من الإمارات في روتردام. كما نتطلع إلى التعاون مع مركز دبي للسلع المتعددة لفتح الآفاق الجديدة أمام الشركات في كلتا المدينتين للتعلّم والنمو.

وقُبيل اختتام فعاليات الحملة الترويجية، توجه فريق مركز دبي للسلع المتعددة إلى مدينة أنتويرب البلجيكية للقاء مجموعة من مُنتجي الماس والتباحث حول آفاق التعاون الممكنة بهدف تحفيز النمو في قطاع الماس العالمي.

وكان مركز دبي للسلع المتعددة قد استضاف في مدينة برشلونة الإسبانية حملته الترويجية المباشرة «وجد من أجل التجارة»، بالشراكة مع القنصلية العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة في برشلونة ومؤسسة فومينتو ديل تراباجو ناسيونال وشركة بانكو ساباديل. وأتيح للحضور فرصة التواصل مع مختلف الأطراف المعنية واكتساب رؤية أفضل وأعمق حول آفاق الفرص الفريدة للتوسّع في الأسواق العالمية عبر بوابة مركز دبي للسلع المتعددة.

كما تم تزويد المشاركين بمعلومات حول مركز كريبتو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة، والذي تم تدشينه في شهر مايو الماضي ومن المتوقع أن يكون مركزاً لتطوير وتطبيقات الحلول التكنولوجية في مجال التشفير والبلوك تشين.

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