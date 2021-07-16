100 % الإشغال على رحلات طيران الإمارات لعدد من الوجهات

المصدر: دبي- بشار باغ

قفز معدل الإشغال على عدد من الوجهات العالمية لـ«طيران الإمارات» إلى 100 % على عدد من الوجهات العالمية خاصة من وإلى الدول التي لا تفرض قيوداً على السفر.

وقال عادل الرضا، الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات إن رحلات الناقلة إلى وجهاتها العالمية تسجل متوسط إشغال حالياً بنسبة 70 %.

وخلال مؤتمر صحفي عقد أمس عن بعد، أشار الرضا إلى الطلب الكبير على السفر خلال الفترة الحالية قبيل عطلة عيد الأضحى المبارك وتوقع أن يسجل إجمالي عدد المسافرين المغادرين عبر مطار دبي الدولي اليوم الجمعة إلى نحو 20 ألف مسافر، أي ما يشكل 70% من أعداد المسافرين في مرحلة ما قبل الجائحة.

مشيراً إلى أن ذلك يعكس حجم الطلب على السفر حالياً وخاصة من العائلات المقيمة في الدولة التي تخطط لزيارة بلدانها خلال الإجازة إلى جانب المسافرين الراغبين بالسفر للسياحة بعد عام كامل من عدم السفر نتيجة الجائحة.

ولفت إلى أن الوجهات التي تشهد حالياً طلباً مرتفعاً تشمل قبرص وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وتركيا وروسيا والأردن وسيشيل والمالديف وتايلندا والبرازيل والبحرين وأمريكا الشمالية وأن الناقلة ستطلق رحلة جديدة إلى ميامي خلال الأسبوع المقبل بسبب الطلب الكبير على هذه الوجهة.

مشيراً إلى أن هناك توجهاً لفتح المزيد من المحطات بحسب حجم وظروف السوق والموافقات الرسمية. وفي إطار أهم النصائح للمسافرين خلال الفترة الحالية أكد الرضا ضرورة اختيار الوجهات التي فتحت أبوابها للمسافرين من دولة الإمارات، كما يجب التحقق بشكل متواصل من متطلبات ومستجدات السفر بالإضافة إلى اتخاذ أعلى مستوى من الإجراءات الاحترازية حفاظاً على صحة وسلامة المسافرين.

وفيما يتعلق بالتسهيلات التي توفرها طيران الإمارات قال الرضا إن الناقلة وقعت مع هيئة الصحة بدبي مذكرة تفاهم تهدف إلى جعل دبي واحدة من أوائل مدن العالم في تطبيق التحقق الرقمي من سجلات المسافرين الطبية الخاصة باختبارات ولقاحات «كوفيد-19» من خلال ربط أنظمة تكنولوجيا المعلومات للمختبرات المعتمدة من الهيئة مع أنظمة الحجز وإجراءات السفر الخاصة بطيران الإمارات.

وذلك لإتاحة مشاركة وتخزين المعلومات الصحية للركاب المتعلقة بإصابات واختبارات ولقاحات «كوفيد-19».

وأوضح الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات أن الناقلة تشغل رحلات حالياً إلى ما يقارب 124 وجهة حول العالم بنسبة تشغيل 50 %، الأمر الذي يعتبر مؤشراً إيجابياً على التعافي من آثار الجائحة مشيراً إلى أن فعالية اللقاحات بدأت تظهر آثارها تدريجياً في أنحاء العالم الأمر الذي دفع العديد من الدول لتغيير بروتوكولات السفر من ضمنها إلغاء الحجر الصحي الذي كان يشكل عائقاً كبيراً أمام الحركة السياحية ما يعتبر بداية واضحة للتعافي التدريجي لقطاع السفر.

وحول استدعاء الطيارين للخدمة مرة أخرى لاستيعاب النمو في الطلب على السفر، قال الرضا إن «طيران الإمارات» استدعت بالفعل بعض الطيارين للعودة إلى العمل وسوف تواصل مراجعة متطلباتها، بالتوازي مع توسع الشبكة، وزيادة حجم الأسطول العامل، وعملت على إعادة تأهيل الطيارين وتدريبهم ومن ثم وضعتهم في الخدمة.

كما انه سيتم استدعاء المزيد من الطيارين إلى الخدمة خلال يوليو وأغسطس مشيراً إلى أن الطاقة الاستيعابية لأجهزة المحاكاة تمكننا من تدريب 50 – 80 طياراً شهرياً وأن إدخال المزيد من الطيارين إلى الخدمة يأتي بالتوازي مع انتعاش الطلب على السفر. وأضاف عادل الرضا إن طيران الإمارات ستقدم حزماً خاصة لزوار إكسبو 2020 دبي تتضمن أسعار تذاكر السفر والحجوزات الفندقية بالإضافة إلى تذاكر دخول الحدث.

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