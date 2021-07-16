5.3 مليارات تصرّفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي - وام

بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي خلال الأسبوع الماضي أكثر من 5.3 مليارات درهم وشهدت الدائرة تسجيل 1346 مبايعة بقيمة 3.64 مليارات درهم منها 128 مبايعة للأراضي بقيمة 854.35 مليون درهم و1218 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 2.79 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 90 مليون درهم في منطقة جميرا الأولى تليها مبايعة بقيمة 67 مليون درهم في منطقة أم سقيم الثالثة تليها مبايعة بقيمة 39 مليون درهم في منطقة مدينة المطار.

وتصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 24 مبايعة بقيمة 223 مليون درهم وتلتها منطقة ند الشبا الأولى بتسجيلها 22 مبايعة بقيمة 62 مليون درهم وثالثة في الحبية الثالثة بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 32 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 60 مليون درهم بمنطقة البرشاء الأولى كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 45 مليون درهم في منطقة المرقبات وأخيراً مبايعة بقيمة 44 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 232 مبايعة بقيمة 566 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 119 مبايعة بقيمة 177 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 78 مبايعة بقيمة 59 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.53 مليار درهم منها 65 رهن أراض بقيمة 646.58 مليون درهم و343 رهن فلل وشقق بقيمة 881.84 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 311 مليون درهم وأخرى في منطقة البرشاء جنوب الثانية بقيمة 140 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 72 هبة بقيمة 172.44 مليون درهم كان أهمها بمنطقة جميرا الثانية بقيمة 22 مليون درهم وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 19 مليون درهم.

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