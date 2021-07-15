جمارك دبي تعزز تعاونها مع جمعية الملكية الفكرية في مكافحة البضائع المقلدة

المصدر: دبي – وام

تواصل جمارك دبي دعمها لجهود حماية حقوق الملكية الفكرية بتعزيز التعاون والتنسيق مع جمعية الإمارات للملكية الفكرية.

وفي إطار تعزيز التعاون استقبل أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي اللواء الدكتور عبدالقدوس العبيدلي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية حيث تم تقديم عرض مرئي عن المشاركات الثنائية والتعاون بين جمارك دبي وجمعية الإمارات للملكية الفكرية كما تم بحث التعاون المستقبلي ومشاركة جمارك دبي في المؤتمر الإقليمي العاشر لأجهزة إنفاذ القانون لمكافحة جرائم الملكية الفكرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في ديسمبر 2021.

توعية المجتمع

وقال أحمد مصبح إن الدائرة تحرص على تطوير التعاون مع جمعية الإمارات للملكية الفكرية لتحقيق أفضل النتائج على صعيد مكافحة البضائع المقلدة والدفاع عن حقوق أصحاب العلامات التجارية والمبدعين والمبتكرين في الاستفادة من أفكارهم وابتكاراتهم وتعمل جمارك دبي على تنظيم الفعاليات والأنشطة المشتركة مع الجمعية لتوعية المجتمع بأهمية حماية حقوق الملكية الفكرية ودورها في المحافظة على صحة وسلامة الافراد إلى جانب أهميتها الاقتصادية من خلال توفير بيئة تجارة آمنة تحمي أصحاب العلامات التجارية من البضائع المقلدة وتحفز الاستثمار في التطوير والابتكار لإطلاق البضائع الجديدة والمطورة في الأسواق ما يدعم قدرة الافراد على تحقيق اقصى استفادة ممكنة من مشترياتهم ويمكن اصحاب العلامات التجارية من تحسين عائدهم المالي.

مكافحة التقليد

وأضاف تكتسب جهودنا لحماية حقوق الملكية الفكرية أهمية أكبر في مرحلة انتعاش الاقتصاد التي نشهدها مع تسارع التعافي الصحي من أزمة جائحة كوفيد 2021 وقد بلغ إجمالي عدد حالات نزاع الملكية الفكرية التي قامت الدائرة بحلها في الربع الاول من العام 2021 نحو 81 حالة نزاع تبلغ قيمتها التقديرية نحو 11.3 مليون درهم وفي 2020 تم حل 255 حالة من حالات نزاع الملكية الفكرية بقيمة تقديرية بلغت 62.2 مليون درهم ما يظهر مدى التقدم المحقق في مكافحة البضائع المقلدة من خلال التصدي لها ومنع دخولها من المنافذ الحدودية لإمارة دبي دعماً للتطور الاقتصادي الذي تحققه الامارات وتتوجه بالمزيد من الإنجازات ونحن نحتفل باليوبيل الذهبي للدولة في عام الخمسين.

وأعرب اللواء الدكتور عبدالقدوس عن تقديره لجهود جمارك دبي ودعمها لجمعية الامارات للملكية الفكرية من خلال المشاركة الفاعلة للدائرة في المؤتمرات والفعاليات التي نظمتها الجمعية طوال الاعوام السابقة مؤكداً الحرص على تعزيز التعاون والتنسيق لخدمة الاقتصاد الوطني وحماية المجتمع من اخطار القرصنة والتقليد.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز