مجموعة دولية بالإمارات تستحوذ على فندق بأستراليا مقابل 70 مليون دولار

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مجموعة غسان عبود الدولية، التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، عن استحواذها على فندق فنسنت والذي كان يعرف سابقاً باسم فانتوزو بمدينة بريزين الأسترالية، لتصبح أكبر مجموعة فنادق ومنتجعات 5 نجوم مستقلة في أستراليا.

وتعد عملية الاستحواذ التي بلغت قيمتها 70 مليون دولار، واحدة من أولى الصفقات الكبرى لمبيعات الفنادق الكبرى التي تم التفاوض بشأنها وإبرامها خلال جائحة كورونا في أستراليا، وفقاً لمجلة Hotel Management الآسيوية.

وقال صاحب ومؤسسة مجموعة غسان عبود الدولية، رجل الأعمال السوري غسان عبود، في بيان صحفي: «صفقة الاستحواذ على فندق فنسنت الأسترالي، تجسد متانة وقوة الوضع المالي للشركات الدولية العاملة في الإمارات التي توفر بيئة مثالية وجاذبة لرؤوس الأموال والمستثمرين».

وأضاف أنه يسعى إلى توسيع أعمال مجموعته الدولية في الإمارات بمختلف المجالات، وعلى رأسها قطاعات البيع بالتجزئة، السيارات، التجارة والتوزيع، والتجارة الإلكترونية، مؤكداً أن دولة الإمارات توفر الكثير من التسهيلات والبنية التحتية المتطورة للاستثمار الأجنبي.

ووصف عبود، عملية الاستحواذ على فندق فنسنت بأستراليا، بأنه واحدة من أنجح وأهم الصفقات التي أبرمتها المجموعة في المجال الفندقي والسياحي، موضحاً أن هذا الفندق، هو الثامن ضمن مجموعة فنادق كريستال بروك التابعة لمجموعة غسان عبود.

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