«يو بي إس» أفضل بنك لإدارة الثروات في الشرق الأوسط

المصدر: دبي - البيان

حصد بنك UBS «يو بي إس» جائزة أفضل بنك لإدارة الثروات في الشرق الأوسط ضمن جوائز يوروموني للتميّز، للعام الثاني على التوالي.

وتلقّت نسخة هذا العام من الجوائز أكثر من ألف طلب من مختلف البنوك في جميع أنحاء العالم للمشاركة في برنامجها الذي يُغطي أكثر من خمسين جائزة إقليمية، إلى جانب جوائز أفضل البنوك في حوالي 100 دولة.

وقال علي جانودي، رئيس قسم إدارة الثروات لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في UBS: «يسعدنا ويشرفنا تلقّي هذه الجائزة المرموقة للعام الثاني على التوالي. وقد جاءت بما يعكس التزامنا بتقديم أفضل الخدمات لعملائنا في الشرق الأوسط. وبهذه المناسبة نؤكد على استمرار خططنا الطموحة بتوسيع بصمتنا المحلية في هذه المنطقة المهمة».

ويتمتع بنك UBS بخبرة عالمية ومعرفة معمقة بالأسواق المحلية، على مدار نصف قرن من التواجد في منطقة الشرق الأوسط. وبات اليوم يخدم ثلاثة أجيال من رواد الأعمال المحليين والشركات العائلية.

وأعلن UBS في 2020 عن خططه لمضاعفة حجم أعمال إدارة الثروات في الشرق الأوسط وأفريقيا. ومنذ ذلك الحين، حققت الشركة نموًا مربحًا مع زيادة الأصول الاستثمارية بنسبة الضعف كل سنتين إلى 3 سنوات في دبي ووصل نمو الأصول في جميع أنحاء الشرق الأوسط إلى مستويات غير مسبوقة بعد أن بلغت نسبة 26 % في عام 2020. ويتميز UBS بوصول جغرافي واسع، حيث إنه يغطي عملاء في العالم العربي من المغرب إلى عُمان، مع مكاتب في الإمارات والسعودية والبحرين.

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