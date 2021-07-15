«إعمار مولز» تطلق موسماً من الجوائز والأنشطة الترفيهية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «إعمار مولز» عن انطلاق موسم صيفي مميز، مليء بالمفاجآت والأنشطة الترفيهية العائلية، ضمن مفاجآت صيف دبي. وسيكون هناك الكثير من العروض والتجارب الممتعة لكافة أفراد العائلة خلال عطلة الصيف، بدءاً بالعروض الترفيهية الجوالة في دبي مول، ووصولاً إلى فرصة الحصول على نقاط مضاعفة من برنامج U من إعمار في دبي مارينا مول، وسوق الينابيع وسوق السهول وقرية السهول.

وسيستهلّ دبي مول هذا الموسم الصيفي، خلال الفترة الممتدة ما بين 1 و31 يوليو، بتقديم أميال إضافية من سكاي واردز، وما على الزوّار سوى الاستمتاع بالتسوّق أو تناول الأطعمة، أو قضاء أمتع الأوقات في وجهات دبي مول الترفيهية، ومن ثم القيام بالمسح الضوئي لإيصالاتهم الشرائية التي تزيد قيمتها على 100 درهم، عبر تطبيق دبي مول، للحصول على 15 % إضافية من أميال سكاي واردز.

وسيكون بانتظار العائلات والأصدقاء، مجموعة استثنائية من العروض الترفيهيّة الجوالة الشيّقة، التي تضمّ عدداً من الراقصين وفنّاني عروض الأداء الموهوبين في دبي مول، خلال شهري يوليو وأغسطس.

وللباحثين عن الراحة والاسترخاء في حر هذا الصيف، ترحّب إعمار مولز بالزوّار في منتجعها الصيفي في كل من دبي مول ودبي مارينا مول، اعتباراً من 18 يوليو وحتى 17 أغسطس، إذ يمنح المنتجع الصيفي بفعالياته المبهجة، فرصة ربح العديد من الجوائز الرائعة، بينما تستمتع بالأجواء والأنشطة التفاعليّة العائلية، والمسبح الساحر المُضاء بأضواء ليد البرّاقة والملوّنة، والألعاب المطّاطيّة وغيرها الكثير.

ويمكن للزوّار الذين ينفقون قيمة 250 درهماً أو أكثر، اصطحاب قسائمهم الشرائية إلى المنتجع الصيفي في دبي مول أو دبي مارينا مول، والمشاركة في سحب قد يخوّلهم ربح جائزة مذهلة. بالإضافة إلى ذلك، واعتباراً من 15 يوليو وحتى 15 سبتمبر، يمكن للمتسوّقين الحصول على نقاط مضاعفة، عبر برنامج المزايا الاستثنائية U من إعمار. ولا يتعيّن على العملاء سوى تحميل قسائمهم الشرائية على التطبيق، للبدء بربح نقاط مضاعفة، يمكن استخدامها في أي من وجهات الترفيه أو الضيافة.

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