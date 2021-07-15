مفاجآت صيف دبي تكثف عروضها الترويجية خلال العيد

المصدر: دبي - البيان

تكثف مفاجآت صيف دبي من فعالياتها وعروضها الترويجية للمتسوقين والباحثين عن الترفيه ومحبي الطعام والمشروبات خلال عيد الأضحى. وتستضيف مراكز التسوق والمطاعم والوجهات والمعالم السياحية الشهيرة في المدينة مجموعة رائعة من العروض والأنشطة والحفلات الموسيقية التي جرى تصميمها خصيصاً للاحتفال السنوي بالعيد.

وتلتزم جميع المتاجر ومراكز التسوق والوجهات السياحية المشاركة في فعاليات عيد الأضحى ومفاجآت صيف دبي، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، بجميع تدابير الصحة والسلامة المهمة والتي تشمل التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات في جميع الأوقات. وتسلط مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة الضوء على عدد من أفضل الفعاليات التي تحتضنها المدينة خلال عطلة عيد الأضحى ومفاجآت صيف دبي.

ويدعو عرض وليمة عيد الأضحى، الذي ينضم للمرة الأولى إلى قائمة فعاليات مفاجآت صيف دبي وعيد الأضحى، محبي الطعام لاستكشاف عدد من أفضل المطاعم في المدينة مع فرصة الفوز بجوائز تبلغ قيمتها 20000 درهم. ويستمر العرض من 20 وحتى 24 يوليو، حيث يضم أكثر من 30 فعالية وقائمة طعام ودروس لتعليم الطهي.

ويقدم عرض تذوق واربح إقامة فندقية خلال عيد الأضحى للعائلات والأزواج والأصدقاء فرصة الاستمتاع بإقامة فندقية رائعة في عدد من أفضل الفنادق على مستوى المدينة، ويشمل العرض وجبات مجانية وأنشطة مختارة. ويمكن لمحبي الطعام الفوز بإقامة فندقية في فندق بارك حياة دبي أو والدورف أستوريا أو هيلتون كانوبي أو فندق السيف التراثي أو فندق حياة ريجنسي.

وسيحظى العملاء الذين ينفقون 100 درهم في أي من الوجهات المشاركة في عرض تذوق واربح، بفرصة الدخول في سحب للفوز بإقامة فندقية، بالإضافة إلى فرصة الفوز بعضوية زوماتو وبطاقات هدايا من بنك رأس الخيمة الوطني بقيمة 200 درهم، وذلك في إطار عرض تذوق واربح الذي يستمر طوال مفاجآت صيف دبي.

ويمكن العثور على الوجهات المشاركة في عرض تذوق واربح في عدد من مراكز التسوق مثل مركز البستان ومركز الغرير والورقاء سيتي مول ومركز مجمع بوابة الخيل وبرجمان ومركز بن سوقات وباي أفينيو ودبي أوتليت مول ومجمع مدن والواحة مول ومركز مجمع شروق.

ويمكن لرواد المطاعم والعائلات أيضاً زيارة الوجهات الموجودة في ريف مول وتايمز سكوير سنتر وتعاونية الاتحاد في القوز ووصل فيتا ودار وصل ووصل 51 وسوق مدينة جميرا. ويستمر عرض تذوق واربح إقامة فندقية خلال عيد الأضحى من 10 يوليو وحتى ثالث أيام العيد. وينتهي عرض تذوق واربح من مفاجآت صيف دبي يوم 4 سبتمبر.

ويمكن للمتسوقين خلال عيد الأضحى الفوز بأميال «سكاي واردز» من طيران الإمارات مع عرضSkywards Everyday. كما يمكن للأعضاء الفوز بأميال إضافية من خلال مئات العلامات التجارية في مختلف أنحاء المدينة مع ميل Skywards واحد لكل 3 دراهم يتم إنفاقها في المطاعم ومنافذ الترفيه والتجميل والعناية بالصحة.

ويقدم سحب تسوق واربح خلال العيد للمتسوقين سعداء الحظ فرصة الفوز بجوائز نقدية إجمالية بقيمة 200000 درهم. وسيحصل العملاء الذين ينفقون 200 درهم في أي من مراكز التسوق العشرين الأعضاء في مجموعة مراكز التسوق في دبي، على قسيمة رقمية تخولهم للدخول في السحب، حيث يفوز 40 شخصاً من سعداء الحظ بمبلغ 5000 درهم.

ويمكن للمتسوقين أيضاً الاستمتاع بمجموعة كبيرة من فعاليات التجزئة والتخفيضات التي تقدمها مفاجآت صيف دبي، بالإضافة إلى العروض الترويجية والصفقات الرائعة التي يستفيد منها سكان المدينة وزوارها. وفي إطار عرض تخفيضات موسم الصيف والذي يُقام طوال فترة مفاجآت صيف دبي وعيد الأضحى، تقدم أكثر من 500 علامة تجارية و3500 متجر تخفيضات تتراوح بين 25 و75 % على تشكيلة ضخمة من المنتجات.

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