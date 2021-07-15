انطلاق حملة «مفاجآت مدينة الذهب» في دبي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، عن النسخة الثانية من حملتها الترويجية الصيفية «مفاجآت مدينة الذهب»، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وموسم الصيف في دبي. وكجزء من عروض مفاجآت صيف دبي، تمتد الحملة الصيفية من 15 يوليو إلى 10 أغسطس، بمشاركة أكثر من 125 متجر مجوهرات من جميع أنحاء دبي.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: نسعى دائماً لتوفير تجارب تسوق لا مثيل لها لسكان الإمارة وزوارها وذلك لتعزيز وإثراء جدول فعاليات دبي كل عام. ونعمل بشكل وثيق مع الشركاء الاستراتيجيين، كمجموعة دبي للذهب والمجوهرات، لدعم حملاتنا الترويجية، ولتعزيز مكانة دبي كوجهة تسوق عالمية.

وقال توحيد عبد الله رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للذهب والمجوهرات: الذهب والمجوهرات، هما الاختيار الأمثل لهدايا العيد، ويسعدنا أن نقدم لعملائنا عروضاً مذهلة، تعزز تجربة تسوقهم. دائماً ما نشهد إقبالاً على شراء الذهب والمجوهرات خلال موسم الأعياد، وأفضل طريقة للاحتفال مع المتسوقين، هي تقديم عروض ترويجية كبرى. تتماشى الحملة الجديدة مع جهودنا لتحقيق التميز في الجودة والخدمات المقدمة في صناعة الذهب والمجوهرات، وخلق قيمة مضافة لتجربة التسوق هذا الصيف لدى المقيمين والزوار.

من جانبها، قالت ليلى سهيل عضو مجلس إدارة ورئيس قسم التسويق في مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، والمدير التنفيذي لقطاع الشراكات الاستراتيجية لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي ومؤسساتها: نحن فخورون للغاية بهذه المبادرة المميزة، يجتمع رواد قطاع صناعة الذهب والمجوهرات في دبي دائماً، لتقديم عروض ومفاجآت مذهلة للزوار والمقيمين في دبي، على حد سواء، لإثراء تجربة متسوقي المجوهرات هذا الصيف.

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