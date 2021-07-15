«طيران الإمارات» تحتفل بثلاثة عقود في خدمة لبنان

المصدر: دبي - البيان

تحتفل طيران الإمارات بمرور 30 عاماً على بدء خدمتها إلى بيروت. وقد نقلت منذ انطلاق أول رحلة لها في 1991، أكثر من 6 ملايين مسافر على نحو 35 ألف رحلة بين بيروت ودبي، ما ساهم في دعم حركة التجارة والسياحة في لبنان، وفي نشر الثقافة والتقاليد اللبنانية عبر العالم.

واحتفالاً بهذا الحدث البارز، تقول تماضر دلال قوتلي، المديرة الإقليمية لطيران الإمارات في المشرق العربي، التي انضمت إلى فريق عمل طيران الإمارات في لبنان منذ إطلاق عمليات الناقلة عام 1991: إن التزامنا تجاه عملائنا، طوال الأعوام الـ30 الماضية وحتى اليوم، لم يتغير. ولا نزال نسعى لتقديم أفضل وسائل الراحة وخدمات الضيافة والتكنولوجيا المبتكرة على الطائرات لتقديم أفضل تجربة للعملاء وتسهيل متابعة رحلاتهم عبر دبي إلى وجهات أخرى خصوصاً مع وجود مجتمعات لبنانية في جميع أنحاء العالم. ويسعدنا أن يواصل عملاؤنا مكافأتنا بولائهم، وأن نحتفل بثلاثة عقود في خدمة سوق رئيسية مثل لبنان متطلعين لمواصلة خدمة هذه الدولة في السنوات القادمة.

ويستذكر موظفو طيران الإمارات الذين كانوا جزءاً من فريق الإطلاق هذا الحدث، حيث قالت نائبة مدير خدمات المطار في طيران الإمارات، مارغريت كيروز: أتذكر تماماً شعوري بالفخر عندما ارتديت زي طيران الإمارات وحماسي للمغامرة المقبلة والرهبة التي انتابتني من قوة الطائرة التي تهبط في مطارنا، ولا يزال لدي هذا الشعور حتى اليوم. يسعدني أن أرى الركاب الذين يختارون طيران الإمارات كناقلتهم المفضلة ما يحفزنا على تقديم أفضل خدمة وتجربة باستمرار.

وقالت راغدة زركوت، مسؤولة خدمات المطار في طيران الإمارات ببيروت: ما زلت أتذكر أول يوم عمل في المطار، أتذكر كيف كان قلبي يخفق بصوت أعلى من المحركات بينما كانت الطائرة تتوقف ونرحب بأول المسافرين. وقد تطورت مع تطور الناقلة على مدار الثلاثين عاماً وأشعر بالفخر بكوني جزءاً من فريق العمل في طيران الإمارات.

واحتفالاً بهذه المناسبة، ستقدم طيران الإمارات أطباقاً لبنانية تقليدية على رحلاتها بين دبي وبيروت في الأيام المقبلة، مثل مقلوبة اللحم وصيادية السمك وحلوى الكنافة بالفراولة والكنافة والبقلاوة التقليدية المزينة بالعلم اللبناني. وبالإضافة إلى ذلك، تتضمن قوائم الطعام التي تقدمها الناقلة لمسافري الدرجتين الأولى ورجال الأعمال عبر الشبكة، المقبلات الشرق أوسطية المستوحى بعضها من المطبخ اللبناني مثل المازات الساخنة والباردة والحمص والتبولة والمتبل.

وكانت طيران الإمارات قد أصبحت في مارس 2018، أول ناقلة تشغل الإيرباص A380 ذات الطابقين إلى مطار رفيق الحريري الدولي، ما شكل لحظة تاريخية لكل من الناقلة والمطار.

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