57 % من سائقي الشاحنات يعانون من ضغط العمل

المصدر: دبي - البيان

نشرت «كونتيننتال»، الشركة الألمانية الرائدة لتطوير الإطارات الراقية، دراسة هي الأولى من نوعها، سلّطت الضوء فيها على التجارب الشخصية التي عادة لا تولى اهتماماً كبيراً، ويعيشها بعض آلاف السائقين على طرقات الإمارات عند قيامهم بعملهم.

وكشف السائقون في الإمارات، من خلال الدراسة الجديدة، عن مدى تأثير التحدّيات التي يواجهونها أثناء تأديتهم لوظيفتهم في حياتهم الشخصية، حيث أشار 57 % من السائقين، أنهم يعانون من الضغط بشكل دائم أو متقطّع في عملهم، بينما أوضح معظم المشاركين في الدراسة، أن ضغوطات العمل تؤثّر فيهم وفي حياتهم الشخصية.

فقد أثّرت ضغوطات العمل في معظم من شارك في الدراسة، حيث أعلن 29 % منهم أن هذا يؤثّر سلباً في حياتهم الشخصية، بينما قالت مجموعة نسبتها 24 %، أنه يصعب عليهم الفصل بين عملهم وحياتهم الشخصية، بعد إنهائهم لوظيفتهم اليومية، أما نسبة 13 %، فتعاني من قلّة النوم، و10 % وجدوا أن هذا يجعلهم أقل صبراً.

كما بيَّنت الدراسة أنواع القلق التي يعاني منها سائقو الشاحنات من ناحية باقي السائقين. وعند سؤالهم عن الأمور التي يمكن عبرها لباقي مستخدمي الطرق، تكييف أساليب قيادتهم وفقها، لأجل تسهيل تجارب قيادة سائقي الشاحنات، أشار 50 % إلى مسألة أساسية، وهي عدم محافظة الآخرين على مسافة آمنة من الشاحنات، وقال 37 % إن عليهم الانتباه أكثر لقوانين السير، واقترحت نسبة 33 %، أن عليهم أن يكون أكثر تفهّماً وتجاوباً مع سائقي الشاحنات.

وشدّدت الدراسة على طبيعة العمل كثير الضغوطات، وأهمية توفير الدعم لسائقي الشاحنات، وكشفت أن نصف من تم استجوابهم، قد تعرّضوا لحوادث مرورية. وعند سؤالهم عن شيء واحد يمكن أن يحسّن بأفضل شكل ممكن، قدرتهم على أداء وظيفتهم، أشار 39 % من المشاركين إلى موضوع التدريب الإضافي، فيما رغبت نسبة 26 %، بمزيد من فرص الراحة، و17 % طالبوا بتقصير مسافات السفر. وعلى نحو مطمئن، قال 74 % من السائقين إن الإطارات، هي الناحية الأهم، في ما يتعلّق بسلامة الشاحنة.

وتشير التقديرات إلى أن حوالي 20 % من سوق المركبات في الإمارات، مكوَّن من مركبات تجارية (شاحنات، فانات وحافلات)، مع إعلان الأبحاث السابقة التي شاركتها منظَّمة الصحّة العالمية، أن حوالي 11 % من حوادث الطرق، تشمل شاحنات وحافلات.

تم تنظيم هذا المشروع، بالتعاون مع ثلاثة مشغّلين رئيسين للأساطيل في الإمارات - «الأهلي للنقل العام»، «مسافي للنقل البري العام» و«مدينة المحيط للنقل البري العام» – والذين قدّموا معلومات هامّة جداً، ضمن هذا الإطار. كما دخلت «كونتيننتال» في شراكة مع منصّة RoadSafetyUAE الرائدة، والمعنية بموضوع السلامة في الإمارات، والتي تتشارك عبر موقعها الإلكتروني نصائح وإرشادات حول سلامة الشاحنات، ومن ضمنها تلك المخصَّصة لباقي مستخدمي الطرق ومشغّلي الأساطيل.

وقال ثوماس إيدلمان، مؤسِّس RoadSafetyUAE: أوضح ضبّاط الشرطة خلال ورش العمل السابقة مع «مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي»، أن الهموم الأبرز لديهم، في ما يتعلّق بحوادث الشاحنات، هي تعب سائقي الشاحنات، والحالة السيئة لإطارات الشاحنات. فالتعب الذي يعاني منه السائقون، إلى جانب مسبِّبات الضغط لدى سائقي الشاحنات، هي عوامل يتم تجاهلها عادة، وبالتالي، أنا سعيد جداً، كون «كونتيننتال» قد أطلقت هذه الحملة، لتسليط الضوء على أهمّية سلامة الشاحنات، وطرح العنصر البشري ضمن هذا الموضوع. وأنا أشجّع كل الشركات المشغِّلة للشاحنات، أن تتبع توجّه «كونتيننتال» الريادي، وتركّز على أهمية هذا الموضوع.

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