«أبوظبي الدولي للقوارب» ينطلق 13 أكتوبر المقبل

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك»، بالتعاون مع شركة كابيتال للفعاليات التابعة لها، عن استعدادها لتنظيم النسخة الثالثة من معرض أبوظبي الدولي للقوارب، خلال الفترة من 13 -16 أكتوبر المقبل.

وتحتضن أبوظبي هذا المعرض، الذي يعتبر أول حدث متخصص باليخوت والقوارب والرياضات البحرية، ومعدّات صيد الأسماك، يُقام في الإمارات خلال العام الجاري. كما يسلط المعرض الضوء في نسخته الحالية على مجموعة من الأنشطة البحرية المتميّزة، بما فيها استئجار القوارب، وتجارب الرحلات البحرية الترفيهيّة بأسعار مناسبة، وذلك للمرة الأولى في تاريخ المعرض.

وفي خطوة تؤكد على التوجهات المستقبلية لقطاع المعارض في مرحلة التعافي من الجائحة، نجحت «أدنيك» خلال العام الجاري، في إقامة وتنظيم فعاليات كبرى، بثقة وأمان، مستفيدة من إجراءات الصحة والسلامة التي تبنتها وطبقتها، وفق أعلى المعايير العالمية.

والتي كان أبرزها معرض ومؤتمر الدفاع الدولي (آيدكس)، ومعرض الدفاع البحري (نافدكس 2021)، ومعرض أبوظبي الدولي للكتاب، ما يمهّد الطريق أمام عودة المعارض والمؤتمرات الرئيسة الأخرى، في النصف الثاني من العام، ويؤكد على جاهزية أدنيك وقدرتها على استضافة معرض أبوظبي الدولي للقوارب، وفق ذات المعايير التي تسهم في الحفاظ على صحة وسلامة جميع الأطراف المعنية.

وقال سعيد المنصوري، المدير التنفيذي لشركة كابيتال للفعاليات: يُعد معرض أبوظبي الدولي للقوارب، فعالية استراتيجية، كونه يوفر منصّة للشركات المتخصّصة، لتسهيل عقد الاتفاقات التجارية.

وإطلاق المنتجات الجديدة، فضلاً عن الفعاليات والبرامج التي تركز على إتاحة الفرصة لاستكشاف المناطق البحريّة في أبوظبي والإمارات، واختبار الأنشطة الترفيهية البحرية وصيد الأسماك وغيرها. كما يتيح للزوّار فرصة التعرّف إلى التراث البحريّ الغنيّ لأبوظبي، والمشاركة في الأنشطة المتميزة، بالإضافة إلى استكشاف جناح الإمارات، الذي سنقدمه هذا العام بحلة جديدة.

وأضاف المنصوري: سعداء بقائمة شركاء ورعاة الحدث لهذا العام، والتي تشمل أبوظبي البحرية، الشريك الاستراتيجي للحدث، والراعي الماسي جلف كرافت، والراعي البلاتيني للحدث، نادي كابتن كلوب لرحلات اليخوت والقوارب البحرية، كما تشهد نسخة هذا العام، مشاركة أكثر من 80 عارضاً، من ضمنها جهات تشارك معنا للمرة الأولى، منها موانئ أبوظبي، وأبوظبي البحرية، وشركة الفجر البحرية، وشركة بيلاسي، وجلف كرافت.

والتي ستعرض قوارب سيلفر كرافت وأوريكس، شركة ماوري العالمية لليخوت الفاخرة، وميداسيا مارين، وفي مارين، وجلاسديب، وجي جي مارين، التي ستعرض مجموعة من القوارب الفاخرة، مشاريع الفطيم التجارية، المالكة لشركة هوندا للمحركات البحرية، وشركة سيكس مارين البحرية، وشركة المسعود – إم تي يو.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز