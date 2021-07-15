8.6 % نمواً متوقعاً للإنفاق العالمي على تكنولوجيا المعلومات 2021

المصدر: دبي - البيان

توقعت مؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية «جارتنر» أن تبلغ قيمة الإنفاق العالمي على تقنية المعلومات 4.2 تريليونات دولار خلال 2021، بنمو 8.6% مقارنة مع 2020.

وقال جون ديفيد لوفلوك، نائب رئيس الأبحاث لدى «جارتنر»: بات الإنفاق على التكنولوجيا يدخل مرحلة جديدة من بناء الميزانيات، إذ يبحث مسؤولو تكنولوجيا المعلومات عن الشركاء القادرين على التفكير ما وراء الأنماط والتجارب الرقمية التي شهدها عام 2020، للتركيز بشكل أكبر على جهود التحول الرقمي خلال 2021، ما يعني ابتكار تقنيات وخدمات غير موجودة بعد، وتحقيق التميز عن المنافسة في قطاع تكنولوجيا المعلومات المزدحم والغني بالخدمات.

ونظراً لأن العديد من الشركات لا تزال تعاني من انخفاض إيراداتها، بات الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات يتسارع بوتيرة تفوق التوقعات من الإيرادات التي يمكن أن يحققها هذا الإنفاق. كما بات أعضاء مجالس الإدارة ومسؤولو تكنولوجيا المعلومات أكثر استعداداً للاستثمار في التكنولوجيا التي ترتبط بشكل واضح بنتائج الأعمال.

ويعد قطاع خدمات تكنولوجيا المعلومات - على سبيل المثال - من بين أعلى ثلاثة مجالات للنمو خلال 2021، وذلك كنتيجة أساسية لزيادة الإنفاق على البنية التحتية المقدمة كخدمة والتي تدعم مهام الأعمال الحساسة، وتتجنب التكاليف المرتفعة للأعمال ضمن أماكن العمل. ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي قطاع الإنفاق على خدمات تكنولوجيا المعلومات 1.2 تريليون دولار خلال 2021 بزيادة قدرها 9.8% عن 2020.

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