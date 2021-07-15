«ويسترن يونيون» و«الفردان» تُدشنان التحويلات عالية القيمة من الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «ويسترن يونيون» عن إطلاق تحويلات الدفع عالية القيمة إلى الحساب مباشرةً من الإمارات إلى جميع أنحاء العالم، مما يعكس التزام الشركة بتعزيز الخدمات المُقدَّمة لعملائها، مع استهداف قطاع حركة الأموال القائم على حسابات تحوي مليارات الدولارات. ويوفِّر هذا التعاون الاستراتيجيّ مع شركة «الفردان للصرافة» الفرصة لتحسين إتاحة حلول شاملة ومتكاملة لقاعدة العملاء المشتركة.

ويستطيعُ العملاء في الإمارات الآن إرسال ما يصل إلى 183 ألف درهم عبر هواتفهم الذكية من موقع wu.com أو تطبيق ويسترن يونيون للهاتف المحمول، بالخصم المباشر إلى حساباتٍ بنكيةٍ في العديد من البلدان حول العالم. ويمكنهم أيضًا إجراء تحويلاتٍ مباشرة إلى حساباتٍ بنكية من مواقع التجزئة التابعة لشركة الفردان للصرافة في الإمارات.

وقالت سلمى مسعود، مديرة الخدمات الرقمية في ويسترن يونيون الشرق الأوسط وأفريقيا: يُعد إطلاق المدفوعات إلى الحساب عن طريق القنوات الرقمية ومواقع الخدمات المصرفية للأفراد علامةً فارقةً أخرى في جهودنا المستمرة لتلبية احتياجات تحويل الأموال المتنوعة للعملاء في الإمارات. والعديد من عملائنا مواطنون بجميع دول العالم، ويمتلكون أصولاً واستثماراتٍ في العديد من دول العالم.

وأضافت: من خلال إمكانية إرسال مبلغ يصل إلى 183 ألف درهم في عملية التحويل الواحدة، في أي وقت على مدار أيام الأسبوع، وإلى أي مكان في العالم، سيكون عملاؤنا قادرين على إرسال دفعات أكبر، وبتكلفة تنافسية للغاية مع التأكيد على الشفافية التامة في خلال التحويل، وضمان الراحة والسرعة. ويمثل عملاؤنا مزيجًا من الوافدين المقتدرين والمواطنين الإماراتيين، ويمكنهم الآن إرسال الأموال بين حساباتهم المصرفية عبر مختلف الدول، للمشتريات عالية القيمة؛ مثل العقارات أو المدفوعات المالية؛ مثل الرهون العقارية أو الاستثمارات.

وقال حسن جابر، الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات في شركة الفردان للصرافة: للمدفوعات السريعة والشفافة والشاملة عبر الحدود فوائد واسعة النطاق للنمو الاقتصادي والشمول المالي والتنمية العالمية. تقود شركة الفردان للصرافة أعمال معالجة لحلول الدفع بوجهٍ عام، سواءٌ في الإمارات العربية المتحدة أو على مستوى العالم. ولدينا أهداف طموحة، قابلة للتحقيق لاستيعاب نقاط الانطلاق المختلفة لحلول الدفع عالمياً.

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