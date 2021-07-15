«إتش إس بي سي» يحصد 5 جوائز

المصدر: دبي - البيان

حصد بنك «إتش إس بي سي»، 5 جوائز من مجلة «يوروموني» الشرق الأوسط للتميز لعام 2021، بما في ذلك جائزة أفضل بنك للتمويل المستدام في الشرق الأوسط، وجائزة أفضل بنك لخدمات المعاملات في الشرق الأوسط. كما حصل على جائزة أفضل بنك استثماري في ثلاث دول في المنطقة - مصر وسلطنة عُمان والكويت.

وفاز البنك بجوائز مجلة يوروموني للتمويل المستدام، وخدمات المعاملات في الشرق الأوسط لكل من السنوات الثلاث الماضية، ما يعكس مدى الأهمية الاستراتيجية للاستدامة والتمويل التجاري، وإدارة النقد بالنسبة إلى البنك وعملائه.

وقال ستيفن موس، الرئيس التنفيذي الإقليمي للبنك في المنطقة: تعتبر الريادة العالمية في مجال إدارة التدفقات المصرفية الخارجية، التي تتماشى مع الممرات الرئيسة للتجارة ورؤوس الأموال، والتي تساعد في قيادة الانتقال إلى اقتصاد عالمي ذي صافي انبعاثات كربونية منخفضة إلى مستوى الصفر، من الركائز الأساسية لاستراتيجية مجموعة «إتش إس بي سي»، وإن حصولنا على جائزة التميز، كأفضل بنك في منطقة الشرق الأوسط، في كل من هذين المجالين المهمين، إنما هو انعكاس حقيقي لمدى التزامنا بأن نكون الشريك المصرفي الدولي المفضل للعملاء.

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