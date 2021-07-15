«ميلينيوم بلايس برشاء هايتس» يطلق عروضاً مميزة خلال العيد

المصدر: دبي - البيان

أطلق فندق «ميلينيوم بلايس برشاء هايتس» عروضاً مميزة خلال عيد الأضحى المبارك، حيث يعد المكان المثالي للاسترخاء والراحة، كما يقدم الوجبات الطازجة والشهية، ويضمن الأجواء الممتعة طوال اليوم.

وتتوفر وليمة الغداء يومي 20 و21 يوليو وتتضمن خيارات وأطباق تقليدية من جميع أنحاء العالم تقدم على طراز البوفيه. ويمكن الاختيار من بين الباقات الثلاث والاستمتاع بمحطة الشواء بجانب المسبح مع حضور فريق من الطهاة الذين يتولون إعداد قطع اللحم والمأكولات البحرية، أو يمكن بدلاً من ذلك الاختيار من قائمة الطعام الحصرية حسب الطلب.

ومقابل 89 درهماً للشخص الواحد، يمكن للعملاء الاستمتاع ببوفيه الغداء الذي يقدم مجموعة من الأطباق اللذيذة، بينما يستمتع الصغار بالعديد من الأنشطة الترفيهية التي تتضمن الرسم على الوجوه لف البالونات والدروس المليئة بالمرح برشاء هايتس لتحضير البيتزا. ويمكن الارتقاء إلى مستوى جديد مع إضافة حفلة الشواء بجانب المسبح إلى العرض مقابل 119 درهماً فقط للشخص الواحد. ويمكن للضيوف أيضاً اختيار تناول العشاء من قائمة الطعام الاختيارية والمعدة خصيصاً لعيد الأضحى والتي تشمل أطباق الشواء الشهية، بينما يستمتع الأطفال بأنشطتهم بجانب المسبح.

ولا يقتصر الأمر على ذلك، حيث يقدم مطعم إم وان للأطفال دون سن السادسة أيضاً تجربة غداء مجانية، بينما يمكن للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و12 سنة الاستفادة من خصم 50% على الباقات.

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