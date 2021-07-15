بنك الفجيرة الوطني و«اتصالات» يناقشان دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة

المصدر: دبي - البيان

كجزء من التزام بنك الفجيرة الوطني بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات، استضاف مؤخراً ندوة عبر الإنترنت بالتعاون مع اتصالات لمناقشة تعافي الأعمال في مرحلة ما بعد جائحة كوفيد ونموها في المجال الرقمي.

تندرج الندوة في إطار جهود البنك الرامية إلى تشارك المعرفة من خلال «إن بي إف كونكت»، منصة الخدمات المصرفية المخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات، والتي تطلق نقاشات ذات الصلة بالقطاع مثل الفرص والتحديات الحالية.

شارك في الندوة متحدثان من بنك الفجيرة الوطني وهما ريحان علي، رئيس الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات، ودايفد جرغسون، مسؤول تجربة العملاء وتطوير المنصات. وقد أكد كلاهما على تركيز البنك بدعم المؤسسات ليس فقط على تلبية احتياجاتها المصرفية بل يشمل أيضاً مساعدتها على تجاوز صعوبات بيئة العمل الحالية.

ومن هذا المنطلق، ركزت الندوة على مواجهة مخاطر الأعمال خلال عام 2021 وما بعده واستخلاص العِبر من الوباء ولا سيما الحاجة إلى مزيد من الاتصال والحفاظ على سلامة الموظفين وصحتهم. وبرزت الأهمية المتزايدة للرقمنة في تحفيز النمو بعد إحداثها تحولاً كبيراً في التخطيط للأعمال وتوقعاتها.

يشار إلى أنّ إن بي إف كونكت هي عبارة عن منصة مصرفية مخصصة وحصرية للشركات الصغيرة والمتوسطة وهي الأولى من نوعها في دولة الإمارات. تشكّل المنصة حلاً شاملاً للأعضاء وتتيح لهم سهولة الوصول إلى مجموعة من الخدمات والحلول، بالإضافة إلى قدرتهم على مشاركة المعرفة. وقد تعاونت الشركات الصغيرة والمتوسطة مع بنك الفجيرة الوطني في تطوير منصة إن بي إف كونكت، مما يجعله البنك الأول الذي يتعاون مع مجتمع الشركات الصغيرة والمتوسطة لتطوير منصة خاصة بهم لخدمتهم.

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