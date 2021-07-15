دبي تضع خطط وآليات رقمنة الحياة

المصدر: دبي ـ وام

عقدت هيئة دبي الرقمية اجتماعها الأول مع المؤسسات التابعة لها، والتي تضم «حكومة دبي الذكية» و«بيانات دبي» و«دبي للأمن الإلكتروني»، و«دبي للإحصاء»، لمناقشة رؤية دبي للتحول الرقمي الشامل وخطط هذه المؤسسات المستقبلية للمضي قدماً في تحقيق التحول الرقمي وتعزيز إنجازاته على جميع الصعد.

وناقش الاجتماع أطر عمل الهيئة ومؤسساتها خلال المرحلة المقبلة وآليات رقمنة الحياة في دبي من خلال توفير منظومة خدمات ذكية متكاملة ومبتكرة تسهم في بناء اقتصاد رقمي رائد للإمارة وتحافظ على جميع المكتسبات وثروة البيانات التي حققتها دبي خلال السنوات الماضية عبر تطوير بيئة رقمية آمنة تهدف إلى ترسيخ الأمن السيبراني وحماية البيانات وأنظمة المعلومات وشبكة الاتصال والرقابة عليها في كل القطاعات بالإمارة وضمان تحقيق السعادة والرفاهية لأفراد المجتمع بواسطة استخدام التقنيات الرقمية.

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