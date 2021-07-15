تغريم المدير المالي السابق لـ«أبراج» 1.7 مليون دولار لمخالفات خداع وعدم امتثال

المصدر: دبي ـ البيان

نشرت سلطة دبي للخدمات المالية إشعاراً بقرار ضد المدير المالي السابق لمجموعة أبراج، أشيش ديف قامت فيه بتغريمه 1.7 مليون دولار (6.24 ملايين درهم) وتقييده من ممارسة أي نشاط يتعلق بتقديم الخدمات المالية في أو من مركز دبي المالي العالمي.

وشغل ديف منصب المدير المالي لمجموعة أبراج من سبتمبر 2008 إلى سبتمبر 2013، ثم مرة أخرى من فبراير 2017 إلى مارس 2018. وتم تفويضه من قبل سلطة دبي للخدمات المالية خلال الفترتين لأداء مهام المسؤول المالي لشركة «أبراج كابيتال المحدودة» (ACLD)، وهي شركة مرخصة لدى السلطة.

وفي 8 يونيو 2021، قررت السلطة اتخاذ إجراءاتها ضد ديف لتورطه عن علم في مخالفات تتعلق بقيام شركة «أبراج لإدارة الاستثمار المحدودة»، وهي كيان مسجل في جزر كايمان وغير مرخصة لدى سلطة دبي للخدمات المالية أو أبراج كابيتال المحدودة - بانتهاك تشريعات مركز دبي المالي العالمي وقواعد سلطة دبي للخدمات المالية، وتفصيلاً:

● نفذت شركة أبراج لإدارة الاستثمار المحدودة خدمات مالية غير مصرح بها في ومن مركز دبي المالي العالمي بهدف خداع وتضليل المستثمرين في صناديق أبراج المالية.

● فشلت أبراج كابيتال المحدودة في الحفاظ على موارد كافية من رأس المال، وقامت بخداع سلطة دبي للخدمات المالية بشأن امتثالها للتشريعات والقواعد المختلفة، وكانت على علم بالأنشطة غير المصرحة التي ضلعت بها شركة أبراج لإدارة الاستثمار المحدودة.

وكان ديف متورطاً عن علم في عملية تضليل وخداع المستثمرين من قبل شركة أبراج لإدارة الاستثمار المحدودة حول استخدام الأموال في صناديق أبراج. حيث علم باقتطاع ما يقرب من 200 مليون دولار من صندوق «أبراج لأسواق نمو الرعاية الصحية» (AGHF) وتوظيفها في رأس المال العامل لمجموعة أبراج أو الالتزامات الاستثمارية الأخرى.

خداع

وكان ديف اقترح، ونسق، ونفذ تدابير لخداع المدققين والمستثمرين فيما يتعلق بالرصيد الفعلي في الحسابات المصرفية لصندوق «أبراج لأسواق نمو الرعاية الصحية» عن طريق الاقتراض المؤقت للأموال بغرض إصدار تأكيدات مضللة على الرصيد المصرفي وبيانات مالية مضللة.

وطوال الدورة الاستثمارية لأبراج، شارك ديف بنشاط في تنفيذ شركة أبراج لإدارة الاستثمار أنشطة غير مصرح لها، بدءاً من توقيع اتفاقيات إدارة الاستثمار إلى توزيع العائدات على المستثمرين. وفي وقت مبكر من عام 2009، فشل ديف في معالجة المخاوف التي أثيرت معه حول انخراط شركة أبراج لإدارة الاستثمار المحدودة في أنشطة غير مصرح بها في ومن مركز دبي المالي العالمي.

كما كان ديف متورطاً عن علم في الانتهاكات الصادرة عن شركة أبراج كابيتال، من خلال منح تصاريح التحويلات النقدية المؤقتة في فترة إعداد تقارير معينة، والتوقيع على خطابات إدارية للإبلاغ بشكل خاطئ عن تلبية الشركة لمتطلبات رأس المال الخاصة بها.

وبصفته المسؤول المالي لشركة أبراج كابيتال، كان ديف مسؤولاً بشكل مباشر عن امتثال الشركة لقواعد سلطة دبي للخدمات المالية الخاصة برأس المال. وتعكس الغرامة المفروضة مدى خطورة الانتهاكات وهي تستند إلى أرباح ديف من مجموعة أبراج.

إجراءات مستمرة

قال بيتر سميث، الرئيس التنفيذي بالإنابة لسلطة دبي للخدمات المالية: من أجل تحقيق أهدافنا التنظيمية من الضروري محاسبة الأطراف التي تقود الممارسات الخاطئة في الشركات.

وكانت الانتهاكات التي تورطت فيها أبراج لإدارة الاستثمار المحدودة وشركة أبراج كابيتال عند أعلى درجات الخطورة. وبصفته المدير المالي للمجموعة، حظي ديف برؤية شاملة للشؤون المالية للمجموعة، أتاحت له فرصة كشف وإيقاف هذه الانتهاكات إلا أنه بدلاً من ذلك شارك عن علم في خداع مختلف الأطراف المعنية. وإجراءاتنا ضد كبار الموظفين السابقين في أبراج مستمرة، وهي في المراحل النهائية من الإجراءات التأديبية.

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