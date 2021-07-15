1.2 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: (دبي – وام)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أمس 1.2 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 274 مبايعة بقيمة 783.4 مليون درهم، منها 13 مبايعة للأراضي بقيمة 182.36 مليون درهم و261 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 601.04 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 90 مليون درهم في منطقة جميرا الأولى تلتها مبايعة بقيمة 67 مليون درهم في منطقة أم سقيم الثالثة.

وتصدرت ند الشبا الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 3 مبايعات بقيمة 7 ملايين درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 36 مليون درهم بمنطقة جبل علي الصناعية الأولى كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 32 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 74 مبايعة بقيمة 193 مليون درهم.

وسجلت الرهون 370.57 مليون درهم منها 14 رهن أراضٍ بقيمة 52.07 مليون درهم و73 رهن فلل وشقق بقيمة 318.5 مليون درهم، أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الثانية بقيمة 136 مليون درهم، ورهن بمنطقة جبل علي الصناعية الأولى بقيمة 36 مليون درهم.

وتم تسجيل 17 هبة بقيمة 50.31 مليون درهم أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 12 مليون درهم وأخرى بمنطقة المزهر الثانية بقيمة 11 مليوناً.

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