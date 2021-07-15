«اتصالات» تنضم إلى برنامج إريكسون لشركات الجيل الخامس الناشئة

المصدر: أبوظبي ـ البيان

انضمت شركة «اتصالات» إلى برنامج «شركات الجيل الخامس الناشئة» من إريكسون الذي يهدف لمساعدة مزودي خدمات الاتصالات على تسريع تسويق شبكات الجيل الخامس وتحقيق الدخل منها، من خلال تعريفهم بالشركاء المناسبين للابتكار في المجال الاستهلاكي.

ويهدف البرنامج لتشجيع تبادل الابتكار حول تقنيات الجيل الخامس بين الشركات الناشئة وشركة اتصالات وخلق فرص تجارية جديدة في السوق لصالح الطرفين.

وفي إطار برنامج «شركات الجيل الخامس الناشئة» من إريكسون، ستتمكن شركة اتصالات من الوصول إلى قائمة من الشركات المختارة بعناية، التي تقوم بتطوير خدمات وأجهزة وتطبيقات قابلة للتطوير على مستوى تقنيات الجيل الخامس.

وبذلك ستتمكن شركة اتصالات من التميز على مستوى الخدمات التي تقدمها لعملائها في هذا المجال من خلال تقديم خدمات رقمية وتطبيقات مبتكرة في تقنيات الجيل الخامس، ما يؤدي لتغيير سلوك الاستهلاك والطلب على اتصال النطاق العريض المحسّن.

وقال خالد الخولي، الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد في «اتصالات»: «تتيح تقنية الجيل الخامس العديد من التجارب والاستخدامات الجديدة والتي أصبحت ذات أهمية بالغة في المرحلة الراهنة وما تفرضه من متطلبات رقمية كانت مستحيلة قبل شبكة الجيل الخامس سواء للأفراد أو قطاع الأعمال.

وتساهم هذه التقنية في تحويل نماذج الأعمال لتصبح عن بُعد في قطاعات التعليم، والصحة، والمصانع، والمرافئ، والترفيه. ويشكل برنامج إريكسون لشركات الجيل الخامس الناشئة منصة مثالية لتعزيز استخدامات هذه التقنيات المستقبلية واستغلال الفرص الواعدة وتطبيق تقنية الجيل الخامس في مختلف المجالات.

ويوفر هذا البرنامج الفرصة للتعاون مع شركاء جدد وتقديم العروض للعملاء في دولة الإمارات، بالتوازي مع جهودنا المستمرة لتوفير خدمات غير مسبوقة قائمة على تقنيات الجيل الخامس».

وقال جاسميت سيتي، رئيس وحدة مختبر المستهلك بإريكسون للأبحاث: «نتطلع للعمل عن كثب مع اتصالات لإنشاء واختبار تطبيقات معززة بتقنية الجيل الخامس. ويقدم البرنامج لـ"اتصالات" فرصة فريدة للاستفادة من معلومات ورؤى قيمة حول اتجاهات المستهلكين.

كما يربطها مع شركاء الابتكار ليبرزوا معاً كرواد بأسواقهم، وذلك بفضل شبكة قوية من 22 شركة ناشئة عالمية، يتوقع أن تصل إلى أكثر من 40 بحلول نهاية العام».

دراسة

كشفت دراسة أصدرتها إريكسون أن %80 من أوائل مستخدمي شبكات الجيل الخامس في الإمارات يتوقعون توفر تطبيقات مبتكرة جديدة، وهم مستعدون لزيادة مدفوعاتهم 20 - 30%. وستمثل تقنيات الجيل الخامس %73 من اشتراكات الهاتف المتحرك بدول التعاون. وبحلول 2030، يمكن لمزودي خدمات الاتصالات بالمنطقة تحقيق إيرادات 200 مليار دولار من تقنيات الجيل الخامس.

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