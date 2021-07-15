استثمارات البنوك إلى مستويات تاريخية فوق 520 ملياراً

المصدر: أبوظبي ـ رامي سميح

واصلت استثمارات البنوك ارتفاعها على أساس شهري وسنوي ليجاوز رصيدها التراكمي 520 مليار درهم نهاية مايو الماضي، مسجلةً أعلى مستوياتها التاريخية، في مؤشر على توافر السيولة مع عودة النشاط الاقتصادي بقوة بعد انحسار تداعيات الجائحة.

وبحسب إحصائيات المصرف المركزي ارتفعت استثمارات البنوك إلى 520.2 مليار درهم نهاية مايو بنمو 25.4% على أساس سنوي مقارنة بنحو 414.9 ملياراً في مايو 2020، وبارتفاع 1.9% على أساس شهري مقارنة مع 510.6 مليارات في أبريل بينما زادت 14.13% منذ بداية العام مقارنة مع 455.8 ملياراً في ديسمبر الماضي.

واستحوذت الاستثمارات في سندات الدين على 58.5% من إجمالي الاستثمارات وسجلت 304.6 مليارات درهم نهاية مايو بزيادة 19.45% على أساس سنوي مقارنة بنحو 255 مليار درهم في مايو 2020 وعلى أساس شهري بنحو 1.6% مقارنة مع 299.8 ملياراً في أبريل.

وبلغت حصة استثمارات البنوك في السندات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق 30.6% من إجمالي الاستثمارات مع بلوغها 159.4 ملياراً في مايو بزيادة على أساس سنوي 57.3% مقابل 101.3 مليار في مايو 2020 وعلى أساس شهري بنحو 3.1% مقابل 154.6 ملياراً في أبريل الماضي.

واستقرت استثمارات البنوك في الأسهم عند 9.6 مليارات درهم بنهاية مايو وهو نفس الرقم المسجل في أبريل ومارس وارتفعت على أساس سنوي 4.34%مقابل 9.2 مليارات في مايو 2020 وزادت أيضاً منذ بداية العام الجاري بنفس المقدار مع تسجيلها 9.2 مليارات في نهاية العام المنصرم.

وبلغت استثمارات البنوك الأخرى 46.6 مليار درهم في نهاية مايو وهو نفس المستوى المسجل في أبريل الماضي.

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