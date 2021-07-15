دبي للاستثمار تستحوذ على حصة إضافية في "الشركة الوطنية للتأمينات العامة

المصدر: (دبي – البيان)

استحوذت شركة دبي للاستثمار على 15.19% من أسهم الشركة الوطنية للتأمينات العامة تم بيعها من قبل بنك الإمارات دبي الوطني.

وقالت «دبي للاستثمار» في إفصاح على موقع سوق دبي أمس إنها نفذت صفقة مباشرة عبر سوق دبي المالي لشراء 22.78 مليون سهم من «الوطنية للتأمينات العامة» من بنك الإمارات دبي الوطني موضحة أن الملكية الإجمالية لها في الوطنية للتأمينات العامة بعد تنفيذ الصفقة المباشرة بلغت 45.18% من رأس المال المصدر للوطنية للتأمينات.

وبحسب تنبيه لسوق دبي المالي، باع «الإمارات دبي الوطني» نحو 22.78 مليون سهم بسعر 3.12 دراهم للسهم بقيمة إجمالية 71.07 مليون درهم.

وفي بيان منفصل، أكد بنك الإمارات دبي الوطني، أنه لم يعد يملك أي أسهم في «الوطنية للتأمينات العامة».

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