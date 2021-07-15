إحالة خلاف «دبي الإسلامي» و«إن. إم. سي» إلى التحكيم

المصدر: (دبي ـ رويترز)

أحال قاضٍ في أبوظبي الخلاف بين «إن. ام. سي» للرعاية الصحية وبنك دبي الإسلامي إلى التحكيم، وأمر الشركة بسداد معظم تكاليف الدعوى القانونية التي تحملها البنك في قضية تؤثر على استرداد الدائنين أموالهم في عملية إعادة هيكلة بالمليارات.

وواجهت «إن. ام. سي» مأزقاً العام الماضي بعد الكشف عن ديون تتجاوز قيمتها 4 مليارات دولار وجرى وضع أنشطتها في الإمارات تحت وصاية محاكم سوق أبوظبي العالمي ومن المقرر أن تنتقل الملكية قريباً إلى الدائنين. ولكن نتيجة الدعوة التي أقامها أوصياء الشركة، مكتب ألفاريز أند مارسال، أمام إحدى محاكم السوق بحق «دبي الإسلامي» الذي تدين له الشركة، أدت لخسارة الشركة أموالاً وفتحت الباب أمام المزيد من القضايا. وقال القاضي آندرو سميث في جلسة بالمحكمة هذا الأسبوع «في رأيي أن الفائز في هذه المرحلة هو بنك دبي الإسلامي».

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