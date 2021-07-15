ذروة سفر جديدة بمطار دبي

المصدر: دبي - البيان

تتجه أعداد المسافرين عبر مطار دبي الدولي لتسجيل أعلى مستوياتها منذ بدء انتشار الجائحة، وتتوقع «طيران الإمارات» سفر أعداد كبيرة من الركاب عبر المبنى رقم 3 نهاية الأسبوع الجاري.

ونظراً لإجراءات السلامة الإضافية والتأكد من متطلبات السفر الخاصة بـ«كوفيد19»، فقد يحتاج المسافرون أوقاتاً أطول من المعتاد على كاونترات «طيران الإمارات» لإنجاز إجراءات السفر.

وتنصح «طيران الإمارات» عملاءها المسافرين من دبي بالوصول مبكراً إلى مطار دبي الدولي، كما توفر أهم خيار عمل الإجراءات وتسليم الأمتعة قبل 24 ساعة من مغادرة رحلاتهم كحد أقصى. أما بالنسبة إلى العملاء المسافرين إلى الولايات المتحدة، فإن كاونترات إجراءات السفر ستفتح قبل 12 ساعة من موعد الرحلة.

وتذكر «طيران الإمارات» العملاء بوجوب التأكد من أن جميع المستندات ذات الصلة جاهزة لديهم، وكذلك بضرورة مراجعة أحدث متطلبات السفر إلى وجهاتهم، بما في ذلك ما إذا كانوا بحاجة إلى تعبئة نماذج الوصول مسبقاً».

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