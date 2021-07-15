الإمارات الأولى عربياً و12 عالمياً في العمل المؤسسي الجماعي

المصدر: دبي - سيد صالح

حصدت الإمارات المركز الأول عربياً والـ12 عالمياً في العمل المؤسسي الجماعي، وفقاً لنتائج استبيان عالمي أجرته مجلة «سي إي أو وورلد» الأمريكية.

وأظهرت نتائج الاستبيان أن غالبية الشركات في الإمارات تُخصص 66.39% من وقت العمل لديها لأنشطة فرق العمل والمهام الجماعية.

وتفوّقت الإمارات على ألمانيا، النرويج، فرنسا، إيطاليا، المملكة المتحدة، هولندا، أستراليا، سويسرا، وإسبانيا، والتي جاءت في المراكز من الــ 15 إلى الــ 23، على التوالي.

كما تفوقت الإمارات أيضاً على لكسمبورغ «الــ 25»، فنلندا «الــ 34»، الدنمارك «الــ 35»، السويد «الــ 43»، وأيسلندا «الــ 46».

وكانت صدارة نتائج الاستبيان من نصيب الصين التي تخصص غالبية شركاتها نسبة 89.43% من وقتها للأنشطة الجماعية، فيما حلت الهند ثانية بنسبة 88.38%، ونالت اليابان المركز الثالث بنسبة 87.08%.

وجاءت تايوان، كوريا الجنوبية، سنغافورة، كندا، روسيا، الولايات المتحدة الأمريكية، والبرازيل، في المراكز من الخامس إلى الــ 11، على التوالي.

وأجرت «سي إي أو وورلد» الاستبيان خلال الفترة من أبريل إلى يونيو الماضيين على عينة قوامها 120.000 رئيس تنفيذي ومدير مالي وغيرهم من كبار المسؤولين في شركات متنوعة حول العالم، تحقق إيرادات سنوية تتجاوز 1 مليار دولار.

وتعتمد فكرة الاستبيان على رصد الوقت الذي تخصصه غالبية الشركات في كل دولة للأنشطة الجماعية عبر فرق عمل مكونة من موظفين عدة، ونسبته إلى الأنشطة الفردية التي يقوم بها موظف بمفرده.

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