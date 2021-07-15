«أدين» تفتتح مكتباً بمركز دبي المالي العالمي

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت شركة أدين، منصة المدفوعات المفضلة للعديد من الشركات الرائدة في العالم أمس افتتاح مكتبها في مركز دبي المالي العالمي.

ويأتي إطلاق مكتبها الجديد في إطار التزام الشركة بتوسيع قدراتها المحلية في دولة الإمارات والشرق الأوسط.

حضر حفل الافتتاح عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي؛ وسلمان جعفري، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في سلطة مركز دبي المالي العالمي في حضور لفيف من كبار المسؤولين لدى شركة أدين بما في ذلك: ساندر مارتينز، رئيس شركة أدين للمدفوعات الرقمية في الشرق الأوسط؛ ومحمود إسماعيل، نائب رئيس الاستحواذ والقبول الرقمية لشركة أدين - الشرق الأوسط.

ومن خلال مكتبها الجديد، ستتمكن أدين من تزويد الشركات بالإمارات والمنطقة بشبكة حلول متطورة للمدفوعات الرقمية، ما يسمح بمعدلات تفويض أعلى وتدفقات متسوق محسّنة في ظل إجراءات صحية خالية من الاحتكاك. ويتضمن ذلك حلاً متكاملاً لمكافحة الاحتيال ومجموعة أدوات لتحسين الإيرادات.

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