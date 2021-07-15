تباين أداء أسواق الأسهم.. والسيولة 1.7 مليار

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

تباينت إغلاقات الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس، حيث واصل سوق أبوظبي تحقيق الأرقام القياسية وتجاوز مستوى 7 آلاف نقطة للجلسة الثالثة، بينما تراجع سوق دبي مع تعرض أسهمه لعمليات بيع.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 1.7 مليار درهم، منها 1.5 مليار درهم بأبوظبي و198 مليوناً بدبي. وجرى التداول على 444.6 مليون سهم، موزعة بواقع 160 مليون سهم في دبي ونحو 283 مليون سهم بأبوظبي، عبر تنفيذ 9006 صفقات.

سوق دبي

وتراجع سوق دبي 0.19% ليصل إلى 2755 نقطة بضغط هبوط أسهم قطاع الاستثمار 1.93%، وتراجع قطاع النقل 0.23%. وهبط قطاع التأمين 0.37% و«الاتصالات» 0.74%. وهبط قطاع العقار 0.60%، واستقر «داماك» عند إغلاقه السابق.

وصعد قطاع البنوك 0.39% بدعم ارتفاع «الإمارات دبي الوطني» 1.53%. وتراجع «دبي الإسلامي» 0.83%. من جانبه، صعد قطاع الخدمات 0.77%، والسلع 0.50%.

وتصدر النشاط بسوق دبي «إعمار العقارية»، مستقطباً 21.8 مليون درهم، تلاه «الاتحاد العقارية» 15.6 مليون درهم، ثم «العربية للطيران» 12.3 مليون درهم. وحقق «الإمارات للمرطبات» أكبر ارتفاع بنسبة 5.86%، تلاه «الإمارات دبي الوطني» 1.53%، ثم «اكتتاب القابضة» 0.87 %، فيما كان «الاتحاد العقارية» الأكثر انخفاضاً بنسبة 8.30%.

سوق أبوظبي

وصعد سوق أبوظبي بنسبة 0.47% ليغلق عند 7079 نقطة بدعم مكاسب قطاع البنوك 0.10% وارتفاع «أبوظبي التجاري» 0.59%، و«أبوظبي الأول» 0.12%، وتراجع «أبوظبي الإسلامي» 0.73%. وصعد الاستثمار 2.52% مع ارتفاع «ألفا ظبي» 4.52%، و«العالمية القابضة» 1.90%، فيما تراجع «إشراق» 1.42%.

وهبط قطاع العقار 0.78%، ونزل قطاع الطاقة 1.21%. كما تراجع قطاع الاتصالات 0.35% مع هبوط سهم «اتصالات» بالنسبة نفسها.

وتصدر النشاط «العالمية القابضة» جاذباً 348 مليون درهم، تلاه «الياه سات» 322.7 مليون درهم. وحقق «القدرة القابضة» أكبر وتيرة صعود بنحو 14.71%، تلاه «ألفا ظبي» 4.52% ثم «الوطنية للسياحة والفنادق» 3.23%. وكان «الخليج للمشاريع الطبية» الأكثر انخفاضاً بنسبة 10%.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز