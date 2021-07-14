شرطة رأس الخيمة تدشن حملة «صيف مروري آمن»

المصدر: رأس الخيمة - وام

دشنت شرطة رأس الخيمة الحملة الرئيسية للربع الثالث تحت شعار «صيف مروري آمن» والتي أطلقتها وزارة الداخلية ممثلة في المجلس المروري الاتحادي والحملة الفرعية المنبثقة منها تحت شعار «تأكد من سلامة مركبتك تأمن» والتي تستمر 3 أشهر متتالية للتوعية بأهمية الصيانة الدورية للمركبة والتأكد من صلاحية الإطارات والمكابح للحفاظ على أمن وسلامة أرواح وممتلكات مستخدمي الطريق.

حضر التدشين العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي مدير عام العمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة، والعميد أحمد سعيد النقبي مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة، والعقيد صقر بن سلطان القاسمي مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين بالإنابة.

وأوضح العميد الدكتور محمد الحميدي: أن الهدف من إطلاق الحملة المرورية التوعوية تطبيق استراتيجية وزارة الداخلية، الرامية إلى نشر وتعزيز الأمن والأمان على الطرق، وتحقيق أعلى مستويات السلامة المرورية لمستخدمي الطريق، من خلال نشر وتعزيز الوعي المروري بأهمية الصيانة الدورية للمركبات، ورفع مستوى الالتزام بتطبيق الأنظمة والقوانين المرورية، والإسهام في تقليل عدد الحوادث المرورية والحد من الوفيات الناجمة عنها.

وعبر عن شكره لجميع الشركاء الإستراتيجيين لجهودهم في دعم وإطلاق الحملة المرورية التوعوية التي تنفذ بالتعاون مع المجلس المروري الاتحادي، والإدارة العامة للتنسيق المروري، وهيئة الموارد العامة برأس الخيمة، وشركة إينوك، وشركة ساعد للأنظمة المرورية.

ومن جانبه أكد العميد الحميدي: أن الحملة جاءت ضمن مبادرات قطاع المرور حرصاً على تحسين السلامة المرورية على الطرق، ونشر الوعي المروري وتنميته لدى جميع شرائح المجتمع، داعياً جميع مستخدمي الطريق إلى ضرورة إجراء الصيانة الدورية لمركباتهم والتقيد بقواعد السير والمرور، والحذر أثناء القيادة في فترة الصيف، والتقيد بحدود السرعة المقررة والحمولة المسموح بها على سطح المركبة، متمنياً السلامة المرورية للجميع.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز