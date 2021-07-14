غرفة أبوظبي تكرم الفائزين بجائزة التميز الداخلي في دورتها الثالثة

المصدر: أبوظبي - وام

كرمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي الموظفين الفائزين بجائزتها للتميز الداخلي في دورتها الثالثة وذلك بمقرها في أبوظبي.

وأكد محمد المهيري مدير عام الغرفة في كلمته ببداية الحفل أهمية الاحتفاء وتكريم الموظفين المتميزين الفائزين بجائزة الغرفة للتميز الداخلي في دورتها الثالثة لعام 2020 - 2021 والتي تعتبر إحدى المبادرات المهمة، الموجهة للكادر الوظيفي في الغرفة.

وأوضح أن الدورة الثالثة من الجائزة كانت استثنائية وعالية التميز لتحولها إلكترونياً تماشياً مع التحول الرقمي الذي صاحب كل عمل وأداء إدارات غرفة أبوظبي بسبب الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة ضد الأزمة العالمية لجائحة كوفيد 19. وأضاف أن فعاليات الجائزة شارك فيها ما يزيد على 90 موظفاً من مختلف الإدارات تنافسوا على تطبيق المعايير العالية للجائزة في التميز والجودة.

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