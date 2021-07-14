«مسرّعة جوجل للأعمال» تستقبل 12 شركة ناشئة من 6 بلدان عربية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «جوجل Google» عن قائمة الشركات الناشئة التي ستشارك في الإصدار الثاني من «مسرّعة جوجل للأعمال الناشئة» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي عبارة عن برنامج رقمي لتسريع الأعمال مدته ثلاثة أشهر ويستهدف الشركات الناشئة التقنية التي لا تزال في مراحل التمويل الأوّلي (Seed) والاستثمار الأوّلي (Series A) في المنطقة.

ووقع الاختيار في الإصدار الثاني من البرنامج على 12 شركة ناشئة متخصّصة في مجال التكنولوجيا من ستة بلدان عربية وتعمل في مجالات السيارات والزراعة واللياقة البدنية والتكنولوجيا المالية والعقارات والتجارة الإلكترونية والترفيه.

وتمّ اختيار الشركات بالاستناد إلى مجموعة من المعايير، مثل المشكلة التي تحاول كل شركة حلّها وكيفية عملها على تعزيز تجربة المستخدمين، بالإضافة إلى مدى استعدادها لاستخدام تقنيات تعلّم الآلة من أجل حلّ التحديات في مجال عملها وتحقيق نجاح طويل الأمد. في ما يلي نبذة عن الشركات الناشئة المختارة للمشاركة في الإصدار الثاني من البرنامج، ومن بينها خمس شركات قد شارك في تأسيسها سيّدات.

• بانكيوم (الإمارات): تطبيق رقمي للحلول المصرفية يتيح للعملاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وسائر أرجاء العالم إدارة شؤونهم المالية بفعالية، بما في ذلك المعاملات المصرفية والتحويلات المالية.

• انفيجو (الإمارات): خدمة اشتراك بالسيارات تعمل عبر التطبيق وتهدف إلى تسهيل وصول العملاء إلى سيارات معتمدة من الوكلاء.

• إيجارو (السعودية): أوّل منصة مرخّصة لمشاركة المركبات بين الأشخاص في منطقة الخليج العربي، وتهدف إلى ربط أصحاب المركبات المحليين بالأفراد الذين يريدون استئجار مركبات.

• او تو او (السعودية): شركة تقنية تساعد بائعي التجزئة من تنفيذ استراتيجية (القنوات المتعددة) من خلال تمكينهم من شحن طلبات متجرهم الإلكتروني من خلال الفروع مباشرة مع أفضل شركات الشحن والتوصيل في أقل من ساعتين!

• صبّار (السعودية): منصة توظيف عمل مرن تقوم بتزويد الشركات بموظفين مؤهلين في مجال المطاعم والمقاهي، والبيع بالتجزئة، والسياحة والترفيه. [شاركت في تأسيسها امرأة]

• الكوتش (مصر): تطبيق الفتنس الذي يوفر أسهل تجربة لممارسة التمارين الرياضية في أي مكان وأي وقت ولكل المستويات مع أنظمة غذائية صحية متنوعة وسهلة التحضير، بجانب متابعة فردية مع أفضل المدربين ومتخصصي التغذية، ويستند على تقنية الذكاء الاصطناعي.

• حقوقي (مصر): منصة إلكترونية تستند إلى التكنولوجيا الرقمية بهدف رقمنة الخدمات القانونية وتسهيلها. [️ ترأسها سيّدات]

• فريش سورس (مصر): منصة لبيع الخضروات والفواكه الطازجة تهدف إلى دعم المزارعين من خلال ربطهم بالتجار في بيئة شفافة وعصرية وعادلة وتسهيل حصولهم على التمويل. [شاركت في تأسيسها امرأة]

• زاميت (مصر): منصة لإنشاء المتاجر الإلكترونية تساعد التجار في إنشاء مواقعهم الإلكترونية من دون الحاجة إلى أي معرفة تقنية مسبقة وتتيح لهم الوصول إلى شركات محلية وشركاء متخصّصين في مجالات الشحن والدفع.

• موسوعة (الأردن): منصة عربية توفر نظام مكافأة للمجتمعات المختصة في إنشاء محتوى عربي موثّق باستخدام تكنولوجيا البلوكتشين. [شاركت في تأسيسها امرأة]

• ماي تيندي (المغرب): منصة إلكترونية تعرض منتجات محلية مغربية من تصميم حرفيين موهوبين. [شاركت في تأسيسها امرأة]

• سينس (البحرين): منصة سهلة الاستخدام على الأجهزة الجوّالة تساعد الموظفين في مشاركة البيانات مباشرة من المواقع الإنشائية، بما يساهم في سد الثغرات بين المواقع الإنشائية والمكاتب الإدارية.

وستنطلق فعاليات البرنامج هذا الأسبوع ضمن منصة افتراضية، على أن تستمر حتى أواخر شهر سبتمبر. وستتلقّى خلالها الشركات المختارة سلسلة من الجلسات الإرشادية عبر مكالمات الفيديو حول تعلّم الآلة والسحابة الإلكترونية والتسويق الرقمي وتصميم المنتجات وتصميم تجربة المستخدمين واكتساب العملاء وتطوير المهارات القيادية. بالإضافة إلى ذلك، ستقدّم Google ورشات عمل حول «التفكير التصميمي» لجميع الشركات الناشئة التي قدّمت طلبات للمشاركة في الإصدار الثاني.

وكانت Google قد أطلقت «مسرّعة Google للأعمال الناشئة» العام الماضي ضمن برنامجها «انطلق بقوة مع Google»، وهو عبارة عن برنامج يهدف إلى تسريع عجلة الانتعاش الاقتصادي في المنطقة من خلال توفير الأدوات الرقمية والمنح المالية والجلسات التدريبية اللازمة لدعم الأنشطة التجارية المحلية والباحثين عن عمل. وشارك في الإصدار الأوّل من مسرّعة الأعمال 10 شركات ناشئة: أبواب (الأردن) وCarers (الأردن) وشفاء (مصر) وDABCHY (تونس) وديزاين هوبز (الإمارات) ولمسة (الإمارات) وليندو (السعودية) وتطبيق نفس للتأمل (سلطنة عمان) وViavii (الأردن) و360VUZ (الإمارات).

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