إكسبو دبي يعلن ديتول شريكه الرسمي لمنتجات النظافة والتعقيم

أعلن إكسبو 2020 دبي عن اختياره ديتول شريكاً رسميّاً لمنتجات النظافة والتعقيم، وذلك في إطار رؤية مشتركة تجمع الحدث الدولي والعلامة التجارية البارزة للعمل يداً بيد من أجل مستقبل أكثر صحة واستدامة، وضمان أعلى مستوى من النظافة والتعقيم في جميع أنحاء موقع الحدث الضخم.

وحضر توقيع اتفاقية الشراكة كل من محمد الهاشمي، الرئيس التنفيذي للتقنية، إكسبو 2020 دبي؛ ومرجان فريدوني، الرئيس التنفيذي لتجربة الزائر، إكسبو 2020 دبي؛ ومختار صافي، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للشؤون المالية، إكسبو 2020 دبي؛ ورولاندو مارتينز، الرئيس التنفيذي للعمليات، إكسبو 2020 دبي؛ وعمار البرزنجي، نائب رئيس أول للشؤون التجارية، إكسبو 2020 دبي؛ وجيمي باترسون، نائب رئيس تمويل الشركات، إكسبو 2020 دبي؛ وطاهر مالك، نائب الرئيس الأول لشركة ريكيت، أفريقيا والشرق الأوسط؛ وتوصيف فيصل، المدير العام الإقليمي لشركة ريكيت في الشرق الأوسط.

وبموجب هذه الشراكة، ستوفر ديتول أفضل منتجات التنظيف والتعقيم في شتى أنحاء إكسبو 2020 دبي، بما يدعم أولوياته المتمثلة في ضمان سلامة الزوار والموظفين. وستوضع محطات لتعقيم اليدين تعمل دون الحاجة للّمس من ديتول عند جميع بوابات الدخول والمغادرة والأجنحة والمطاعم.

ولرفع مستوى الوعي بأفضل ممارسات الصحة والسلامة، سيشارك خبراء ديتول في جلسات أثناء الحدث الدولي لتعزيز معرفة الزوار بأهمية النظافة والتعقيم وصلتها بالصحة العامة وإبراز مبادرات الشركة بوصفها رائدة في الابتكار في مجالَي الصحة والنظافة الصحية.

وقال محمد الهاشمي، الرئيس التنفيذي للتقنية في إكسبو 2020 دبي: «تأتي صحة جميع العاملين والزوار في إكسبو 2020 وسلامتهم ورفاهيتهم على رأس أولوياتنا. ومع استعدادنا للترحيب بالعالم بدءاً من 1 أكتوبر المقبل، يسعدنا أن نبرم شراكة مع علامة تجارية موثوقة ومعروفة عالمياً مثل ديتول، والتي توفر منتجاتها أعلى معايير الحماية».

تشتهر ديتول بالتزامها بالابتكار والتميز لأكثر من 80 عاماً في ضوء الحفاظ على سلامة الناس في ما يزيد على 124 دولة، وهي جزء من محفظة شركة ريكيت بينكيزر، التي تتمثل مهمتها في توفير الحماية والتعافي والرعاية في إطار سعي دؤوب نحو عالم أكثر نظافة وصحة. وفي إكسبو 2020، تماشياً مع شعاره الرئيسي «تواصل العقول وصنع المستقبل»، ستكشف ديتول النقاب عن المزيد من الابتكارات والمنتجات الرائدة لتبيّن كيف ستلتقي الصحة والاستدامة بطرق جديدة في المستقبل.

وقال طاهر مالك، نائب الرئيس الأول لشركة ريكيت في أفريقيا والشرق الأوسط: «لدى علاماتنا التجارية دور مهم لتؤديه، الآن أكثر من أي وقت مضى، بتعزيز الوصول إلى منتجات النظافة والصحة لمكافحة فيروس «كوفيد 19». وديتول بصفتها علامة تجارية موثوقة ومرادفة للمعايير الذهبية في منتجات النظافة والتطهير، تحافظ على موقعها في طليعة مستلزمات النظافة الصحية الاستهلاكية عبر تطوير طرق جديدة لحماية الناس من الجراثيم والأمراض المُعدية، ونحن سعداء بالعمل جنباً إلى جنب مع إكسبو 2020 دبي بصفتنا شريكه الرسمي للنظافة والتعقيم».

وقال توصيف فيصل، المدير العام الإقليمي لشركة ريكيت في الشرق الأوسط: «نحن نضطلع بمهمة إعادة الحياة إلى طبيعتها على نحو مسؤول. وندرك أن إكسبو من أول الأحداث الدولية الضخمة التي تقام بعد تفشي الجائحة في العام الماضي، وأن دورنا رئيسي في حماية جميع المشاركين والزوار عبر توفير منتجات ذات جودة صحية عالية. إكسبو يعطي الأولوية للتدابير الصحية الوقائية وتُشرفنا الشراكة معه في مسيرته نحو جعل الحدث الدولي أكثر أماناً للجميع».

بالإضافة إلى محطات التعقيم، اعتمد إكسبو 2020 دبي سلسلة من الإجراءات الاحترازية في جميع أنحاء الموقع لمكافحة جائحة «كوفيد 19»، بما في ذلك الإلزام بارتداء الكمامات، وتوجيهات التباعد الاجتماعي، وتكثيف عمليات التنظيف الدقيق. وجرى تطعيم جميع موظفي إكسبو 2020، وشمل عرض التطعيم المجاني جميع المشاركين والموظفين الدوليين.

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