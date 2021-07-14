هبوط آمن لطائرة طيران الإمارات بعد عاصفة "برد" في ميلانو

المصدر: دبي ـ البيان

أوضح متحدث باسم طيران الإمارات أن رحلة الشركة "ئي كيه 205"، التي كانت مغادرة من ميلانو إلى نيويورك جيه اف كيه الثلاثاء 13 يوليو، عادت إلى مطار مالبينسا بعد وقت قصير من إقلاعها بسبب سوء الأحوال الجوية. وأضاف أن الطائرة هبطت في المطار وغادرها الركاب وأفراد الطاقم بسلام، مشيراً إلى أن طيران الإمارات وفرت حجوزات فندقية لجميع الركاب قبل أن يغادروا ميلانو أمس على متن طائرة بديلة. وقدمت الشركة اعتذارها عن أي إزعاج نتيجة هذه الواقعة، وأكدت أن سلامة ركابها وطاقمها يحتل قمة اهتماماتها وأولوياتها على الدوام.

وكانت الطائرة تعرضت لأضرار بسيطة في مقدمتها، بسبب سوء عاصفة من البرد بعد الإقلاع، وقبل أن تصل إلى ارتفاع 20 ألف قدم، ما اضطرها إلى العودة للمطار. وفقا لـ لموقع "اير لايف" المتخصص بشؤون الطيران.

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