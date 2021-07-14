أسكوت العالمية للفنادق تكشف عن عرض بخصم حصري 35% على إقامات عيد الأضحى

المصدر: دبي - البيان

كشفت أسكوت، أكبر مالك ومشغل للشقق الفندقية في في العالم، عن عرض عيد الأضحى المثالي للمقيمين في الشرق الأوسط وتركيا. وذلك في إطار عرض «Escape in Style»، حيث تدعو عشرة فنادق تابعة لأسكوت في الإمارات والمملكة العربية السعودية والبحرين وتركيا الضيوف للتنعّم بإقامةٍ مريحةٍ مع خصم يصل إلى 35% خلال فترة العيد.

وسوف يتسنى للزوار والمقيمين في دولة الإمارات الاستفادة من العرض الحصري في أسكوت بارك بلايس دبي وسيتادينز مترو سنترال دبي. ويقع كلا الفندقين في قلب المدينة، ويمنحان النزلاء إقامات مثاليةً تتّسم بأجواء مريحة في شقق مفروشة بأناقة ومزوّدة بأرقى وسائل الراحة العالمية قبالة الإطلالات الخلابة على أفق المدينة الساحر.

أما في المملكة العربية السعودية، فيسري العرض في فنادق أسكوت في الخبر وجدة والرياض، مما يتيح للضيوف خيارات شتى لقضاء تجربة إقامة فريدة.

تتيح أسكوت للمقيمين في جدة فرصة الإقامة في 4 من فنادقها وهي؛ أسكوت صاري جدة الذي يضمّ شققاً فندقية مزودة بالخدمات ومفروشة وسط تصميمات داخلية باريسية. كذلك يقع فندق أسكوت التحلية جدة ضمن مجتمع نابض بالحياة على الشارع الرئيسي للمدينة وهو مثالي للمسافرين من رواد الأعمال وهواة العطلات على حد سواء؛ كما ويقدّم فندق سيتادينز السلامة جدة للمقيمين فرصة قضاء إقامة سلسة تجمع بين الخصوصية والتجارب التي تحيي الحنين إلى ماضي المدينة؛ في حين يستقبل سبيكترومز ريزدنس جدة العائلات الكبيرة مع الشقق الفندقية المؤلفة من غرفتي نوم.

وسيكون الضيوف الباحثون عن تجربة فاخرة وعصرية في عاصمة المملكة على موعد مع إقامة مميزة في أسكوت رافال العليا الرياض. ويقع هذا الفندق الذي يضم شققاً استثنائية مزودة بالخدمات ومفروشة بأرقى الأثاث في وسط المدينة العصرية ويضمّ بعضاً من أفضل وسائل الراحة الترفيهية المنفصلة للرجال والنساء والأطفال، ويمكن لأولئك الذين يبحثون عن تجربة هادئة ونابضة بالحياة الاستفادة من عرض عيد الأضحى في فندق أسكوت كورنيش الخبر الفاخر.

ويقع فندق سمرست الفاتح البحرين في موقع مثالي في قلب المنامة، ويتيح للضيوف إمكانية الوصول السريع والسهل إلى أبرز المعالم التراثية والثقافية الغنية في المملكة.

وفي تركيا، يقع سمرست مسلك إسطنبول، أول فندق لأسكوت في البلاد في مسلك 1453، أكبر مشروع لنمط الحياة في أوروبا، ويوفر إطلالات خلابة على المناظر الطبيعية من جهة وعلى المعالم التراثية التاريخية من جهة أخرى.

للاستفادة من العرض، يجب أن يكون الضيوف على دراية بشروط وأحكام العرض التالية:

- إمكانية إلغاء الإقامة المرنة حتى الساعة 3:00 عصراً من يوم الوصول.

- عدم إمكانية الاستفادة من العرض بالتزامن مع أي عرض ترويجي أو عرض من الشركاء أو أسعار خاصة بالشركات أو عروض ترويجية أخرى.

- تخضع أسعار الغرف للضرائب ورسوم الخدمة المعمول بها في كل وجهة.

- للحجز والاستفسار، يرجى زيارة: discoverasr/offers

كذلك، يدعو برنامج الولاء الخاص بالعلامة «أسكوت ستار ريووردز» المقيمين وعشاق المغامرات لإعادة اكتشاف نقاط الجذب المحلية والاستمتاع بتجارب حصرية باستخدام تطبيق الهاتف الجوالDiscover ASR«». ويتيح التطبيق للأعضاء إمكانية إدارة حجوزاتهم بسهولة وإجراء عمليات تسجيل الوصول والمغادرة بأنفسهم، والاستفادة من القسائم الإلكترونية، ونيل واستبدال النقاط أثناء إقامتهم في فنادق أسكوت.

وتواصل أسكوت الوفاء بعهدها المتمثل بضمان سلامة ورفاهية ضيوفها من خلال برنامج «أسكوت كيرز» الذي تم إطلاقه في العام 2020 بما يتماشى مع إرشادات منظمة الصحة العالمية واللوائح الصحية المحلية. كذلك، فقد كان الحصول على علامة «بيرو فيريتاس» المعتمدة من جهة، وإبرام الشراكة مع SOS الدولية من جهة أخرى، بمثابة شهادةٍ على التزام العلامة بسلامة ضيوفها وموظفيها.

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