شراكة بين «آيديال ستاندرد» والجناح البلجيكي في إكسبو دبي لعرض تجارب ملهمة

المصدر: دبي – البيان

أعلنت شركة آيديال ستاندرد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ التابعة لمجموعة آيديال ستاندرد العالمية، والتي تتخذ من بلجيكا مقراً رئيسياً لها، وهي إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال توفير الحلول المبتكرة للحمّامات منذ أكثر من 100 عام، عن توقيع اتفاقية شراكة مع الجناح البلجيكي في إكسبو دبي 2020.

وستشارك آيديال ستاندرد من خلال إطلاق العديد من المنتجات الحصرية، وتنظيم الفعاليات الفريدة من نوعها والشيّقة، وعرض أحدث المنتجات والمجموعات منها ما صممه، روبرت بالومبا من استوديو Palomba Serafini Associati وهو من أبرز المصممين المشهورين عالمياً، كما ستعرض حنفية الماء الذكية Intellimix® .

والتي صممت بطريقة تدعم الاستدامة، حيث تقوم بتوزيع كمية الماء والصابون بطريقة مناسبة تنظم عملية استهلاكهما، والتي كانت قد فازت بجائزتين دوليتين مرموقتين؛ جائزة Red Dot لتصميم المنتج 2021 وجائزة التصميم.iF 2021 وجاء انضمام آيديال ستاندرد إلى الجناح البلجيكي متماشياً مع ثقافة وخبرات الشركة في مجال التصميم.

وتحتفل آيديال ستاندرد بشراكتها مع الجناح البلجيكي تحت عنوان «التنوع المتناغم»، مما سيدفع عجلة الابتكار والتصميم إلى مراحل أكثر تقدماً لمواكبة متطلبات الأسواق المستقبلية، كما سيساهم هذا التعاون في خلق تآزر بين الفن والتكنولوجيا.

وطرح الخبرات التكنولوجية الحديثة والمتطورة. ويقع الجناح البلجيكي أو «القوس الأخضر» في منطقة التنقل، وسيسلط الضوء على الابتكارات والفن والثقافة والتقنيات والتطبيقات والمنتجات والمواد البلجيكية. الجدير بالذكر أن بلجيكا تقود الجهود العالمية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة، وخلال معرض إكسبو ستمثل بلجيكا حضورها وستقدم رسالتها تحت شعار «بلجيكا الذكية والخضراء 2050».

وبهذه المناسبة، قال أحمد حافظ، الرئيس التنفيذي لشركة آيديال ستاندرد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «تحرص آيديال ستاندرد منذ تأسيسها حتى يومنا الحالي على تبني مفاهيم الابتكار، والتميز الهندسي في تصاميمها».

وفيما يتعلق بالتعاون المشترك بين آيديال ستاندرد والجناح البلجيكي، قال: «تمنحنا هذه الشراكة المثمرة فرصة لاحتضان تاريخنا العريق في مجال الابتكار والإبداع، وتمكننا من طرح ثقافة التصميم الخاصة بنا في معرض إكسبو دبي 2020». وأكد أن آيديال ستاندرد ستواصل رحلتها لتقديم معايير جديدة تلبي احتياجات الحياة العصرية من خلال التعاون المستمر مع المهندسين المعماريين ومصممي الديكور الداخلي وشركائها حول العالم.

من جانبه، قال باتريك فيركوترين دروبيل، المفوّض العام للجناح البلجيكي في إكسبو 2020: «يعتبر إكسبو 2020 ملتقى لجميع الدول من شتى أنحاء العالم، ويعرض إنجازاتهم ونجاحاتهم، كما يبني ويوطّد العلاقات بين الشعوب حول العالم.

إنه أحد أهم أحداث هذا العام، ويسعدنا الشراكة مع آيديال ستاندرد لإثراء مشاركتنا في المعرض». وأضاف: «في الحقيقة ما يميز آيديال ستاندرد أنها تتماشى في جوهرها مع القيم والثقافة والتوقعات المستقبلية لبلدنا، وبالتالي، ستوسع هذه الشراكة آفاق الابتكار والاستدامة. مرة أخرى نرحب بهذه الشراكة مع آيديال ستاندرد».

وتمتاز بلجيكا بموقعها الاستراتيجي، ومناظرها الخلابة، ومبانيها القائمة على أسس التصميم والهندسة المعمارية، والفنون والثقافة المتنوعة، وانعكس هذا على التصاميم الخاصة بآيديال ستاندرد من خلال وجود وفرة في الأفكار الإبداعية والمبتكرة الملهمة للمصممين.

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