«طيران الإمارات» تستعد لذروة أخرى في أعداد الركاب نهاية الأسبوع

المصدر: دبي - البيان

تتجه أعداد المسافرين عبر مطار دبي الدولي لتسجيل أعلى مستوياتها منذ بدء انتشار الجائحة، وتتوقع طيران الإمارات سفر أعداد كبيرة من الركاب عبر المبنى رقم 3 نهاية الأسبوع الجاري. ونظراً لإجراءات السلامة الإضافية والتأكد من متطلبات السفر الخاصة بـ«كوفيد 19»، فقد يحتاج المسافرون أوقاتاً أطول من المعتاد على كاونترات طيران الإمارات لإنجاز إجراءات السفر.

وتنصح طيران الإمارات عملاءها المسافرين من دبي بالوصول مبكراً إلى مطار دبي الدولي، كما توفر لهم خيار عمل الإجراءات وتسليم الأمتعة قبل 24 ساعة من مغادرة رحلاتهم كحد أقصى. أما بالنسبة إلى العملاء المسافرين إلى الولايات المتحدة، فإن كاونترات إجراءات السفر ستفتح قبل 12 ساعة من موعد الرحلة. ويمكن للعملاء عمل الإجراءات في المطار وتسليم الحقائب مبكراً لتجنب أوقات الانتظار في الطوابير.

وتذكر طيران الإمارات العملاء بوجوب التأكد من أن جميع المستندات ذات الصلة جاهزة لديهم، وكذلك بضرورة مراجعة أحدث متطلبات السفر إلى وجهاتهم، بما في ذلك ما إذا كانوا بحاجة إلى تعبئة نماذج الوصول مسبقاً أو إبراز شهادات التطعيم أو اختبارات PCR السلبية، وذلك بزيارة Emirates Travel Hub، الذي يحتوي على أحدث المعلومات لكل دولة على شبكة خطوط طيران الإمارات.

ويتعين على جميع الركاب الذين يعملون إجراءات سفرهم في المطار الوصول في موعد لا يتجاوز 3 ساعات قبل المغادرة، حيث تغلق الكاونترات قبل 60 دقيقة من موعد مغادرة الرحلات ولن يتم بعد ذلك قبولهم للسفر. كما يمكنهم عمل الإجراءات عبر الإنترنت قبل 48 ساعة من مغادرة الرحلة. كما ينبغي على أولئك الذين يختارون إنهاء الإجراءات عبر الإنترنت زيارة كاونترات طيران الإمارات أو الأكشاك التي تعمل بلا تلامس لاستكمال التحقق من وثائق السفر والإجراءات الرسمية.

ويُنصح العملاء أيضاً بالوصول إلى بوابات الصعود إلى الطائرات في الوقت المحدد، حيث تفتح البوابات قبل 90 دقيقة من المغادرة، ويبدأ الصعود قبل 45 دقيقة من إقلاع الطائرة، وتغلق البوابات قبل 20 دقيقة من المغادرة. ولن تتمكن طيران الإمارات من قبول الركاب المتأخرين لضمان قيام الرحلات في الأوقات المحددة.

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