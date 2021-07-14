فينيكس تطلق أول خدمة بالشرق الأوسط لتوصيل الطلبات مجاناً خلال 10 دقائق

المصدر: أبوظبي – البيان

أطلقت فينيكس، شركة تشغيل خدمات التنقل الخفيف في الشرق الأوسط، أول خدمة بالشرق الأوسط لتوصيل طلبات البقالة مجاناً في غضون 10 دقائق.

ويأتي هذا الإعلان بعد إطلاقها الناجح للسكوترات الكهربائية المشتركة في المنطقة، إلى جانب أول خدمة اشتراك خاص بالسكوترات الكهربائية تحت عنوان «ماي فينيكس»، وسوف يبدأ توفير آخر خدماتها المبتكرة لتوصيل الطلبات F10 في جزيرة الريم في أبوظبي.

هذا وقد ازداد الطلب مؤخراً في العالم على خدمات توصيل البقالة نتيجةً للأوضاع التي فرضتها جائحة كورونا (كوفيد 19). وتُعتبر F10 أول خدمة في منطقة الشرق الأوسط تقوم على توصيل البقالة الطازجة مجاناً في غضون 10 دقائق، مما يضفي المرونة والحرية على أنشطة تسوق البقالة.

ويجعل توصيل البقالة في غضون 10 دقائق ممكناً من خلال النهج المتكامل الذي تتّبعه فينيكس عبر سلسلة من الإجراءات المدروسة، إن كان ذلك باستخدام السكوترات الأفضل في فئتها، أو بالاعتماد على الموظفين الداخليين بدوام كامل لتوصيل البقالة الطازجة من مخازن فينيكس، وبالتالي، تجاوز أي ثغرة لتضييع الوقت. كما وتقدم خدمة F10 مستوىً جديداً من السرعة والجودة لا يمكن تنفيذه عبر النموذج التقني الحالي لأسواق البقالة في المنطقة، والذي لديه تحكّم أقل بالمخازن وبالخدمات اللوجستية.

وفي سياق تعليقه على إطلاق الخدمة الجديدة، قال جايديب دهانوا، المؤسس الشريك والرئيس التنفيذي لشركة فينيكس: «لقد أطلقنا شركة فينيكس واضعين نصب أعيننا مهمة إطلاق العنان للإمكانيات الحضرية ودعم المجتمعات في التقدّم نحو الأمام. وفي سبيل تحقيق ذلك، ينصبّ تركيزنا على دعم الأنشطة اليومية للمجتمعات، بدءاً من تفعيل نماذج تنقل جديدة بأسعار معقولة للجميع.

وصولاً إلى خدمة F10 الجديدة، حيث نعمل على إحداث تغيير جذري في طريقة تفكير العائلات بأنشطة تسوق البقالة. وبفضل خدمة F10، نُزيل عن عاتق مستخدمينا أعباء التخطيط والتحقّق من المنتجات والاستعداد للتسوق قبل أسبوع، كما ونوفر الوقت عليهم ونتيح لهم فرصة الاستمتاع بما يحتاجونه على الفور».

وأضاف: «في الواقع، لم تكن أي من هذه الابتكارات على مستوى خدمات التنقل الخفيف ممكنة لولا شراكتنا مع مركز النقل المتكامل في أبوظبي. إذ لطالما أيّد المدير العام للمركز مساعي توسيع نطاق التنقل الخفيف بما يضمن إجراء عمليات توصيلٍ بطرق جديدة ومبتكرة.

والآن، ستكون أبوظبي المدينة الأولى في المنطقة التي تخوض هذه التجربة الاستهلاكية الاستثنائية. ومع تزايد نمو التجارة الإلكترونية وأنشطة التوصيل في جميع أنحاء العالم، ستدعو الحاجة إلى زيادة الخدمات اللوجستية الفعالة من خلال وسائل التنقل الخفيف بغية تخفيف الازدحام والتلوث من جهة، وتخفيض التكاليف وتسريع عمليات التوصيل من جهة أخرى».

أصبح تطبيق F10 الآن متاحاً على متجري غوغل بلاي ومتجر تطبيقات iOS. وبفضل شبكة المخازن المركزية، سيحظى المستفيدون من F10 بخدمة توصيل سريعة وفعالة. ولأن السلامة تقع في صلب أولويات شركة فينيكس؛ تركز الخدمة بشكل صارم على معايير النظافة، لا سيّما في ظل الجائحة، حيث تم تزويد كل سكوتر بحزمات تعقيم. علاوة على ذلك، يمكن للعملاء اختيار خدمة التوصيل غير التلامسية عبر التطبيق.

وصرّح أي كيو سيد، المؤسس الشريك والرئيس التنفيذي التقني في شركة فينيكس قائلاً: «مع خدمة F10، نقدم للعملاء مستوى جديداً كلياً من الراحة. تاريخياً، لم تكن عمليات التوصيل السريعة بهذه السهولة، فقد تعيّن على العملاء إما دفع رسوم توصيل إضافية أو الالتزام بحد أدنى للطلبات.

والآن، مع خدمة F10، ليسوا مضطرين للالتزام بأي شروط! نحن نتميز بالسرعة وبالتقنيات الرائدة وبفريقنا الذي يتمتع بخلفية واسعة في عمليات التوصيل بفضل خدمة الاشتراك في السكوتر الكهربائي،»ماي فينيكس«، التي تولى فريقنا تصميمها وتوسيع نطاقها من الألف إلى الياء. ومع F10، نوصل السلع الأساسية من أي متجر بقالة إلى أبواب عملائنا في إطار زمني رائع، ونرسي مفهوماً جديداً للراحة في هذا القطاع المتقلّب».

واختتم آي كيو سيد قوله: «إلى جانب السرعة والراحة، لدينا مجموعة كاملة من المنتجات المنسقة بعناية والمعروضة بأسعار التجزئة. كذلك، فإننا نستخدم سكوترات فينيكس الشهيرة لإجراء عمليات التوصيل، ونحن ملتزمون بأن نكون علامة تجارية مسؤولة ومستدامة تتمتّع بثقافة عمل داعمة، لا سيّما على مستوى موظّفي خدمة F10».

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