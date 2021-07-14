«أبوظبي الوطنية للمعارض» تستحوذ على فندق «دوبل تري باي هيلتون لندن إكسل»

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك)، إحدى الشركات التابعة لـ «القابضة» (ADQ)، ضم فندق «دوبل تري باي هيلتون لندن إكسل» إلى محفظتها المتخصصة بقطاع السياحة.

وذلك بما ينسجم مع استراتيجية الشركة الخاصة بالاستثمارات طويلة الأمد، والرامية إلى تنويع محفظة أعمال المجموعة وتحقيق التكامل التشغيلي لأصولها في القطاعات الاقتصادية المتنوعة.

ويسهم هذا الاستثمار في دعم قطاع السياحة بشكل عام، وسياحة الأعمال على وجه الخصوص في الإمارات والمملكة المتحدة على حد سواء، إلى جانب تعزيز نمو المجتمعات المحلية المحيطة بالفندق.

وذلك من خلال الخبرة الواسعة والإمكانيات التي تتمتع بها أدنيك في قطاع الضيافة، في خطوة تزيد عدد إجمالي الفنادق إلى تضمها «أدنيك» إلى ستة فنادق، وهي، ألوفت أبوظبي، وأنداز كابيتال جيت أبوظبي، وأنانتارا جزيرة صير بني ياس أبوظبي، وقصر السراب منتجع الصحراء بإدارة أنانتارا، بالإضافة إلى فندق «ألوفت لندن إكسل».

وقال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ «أدنيك» ومجموعة الشركات التابعة لها: «تبحث الشركة عن الاستثمارات طويلة الأمد عند تحديد الأصول في الأسواق المتقدمة. وتعزز عملية الاستحواذ من قدراتنا التنافسية، وترفع مستوى المساهمة الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة لقطاع الفنادق والضيافة في اقتصاد المملكة المتحدة، كما تسهم في تعزيز قطاع سياحة الأعمال في دولة الإمارات والمملكة المتحدة على حد سواء.

وفي هذا السياق، فإن عملية الاستحواذ الجديدة تعزز التزام أدنيك نحو استخدام الاستثمار كوسيلة للتنمية المستدامة للمجتمعات المحلية. ونؤكد التزامنا المستمر تجاه القطاعين العام والخاص. ويتمتع إكسل لندن والفنادق ووجهات الضيافة المحيطة به بإمكانات نمو قوية خلال السنوات القادمة، والتي نتطلع إلى تعزيزها قدر الإمكان، إلى جانب سعينا لدعم مهمة أدنيك تجاه تنويع مصادر الدخل، وخفض المخاطر الناجمة عن تقلبات الأسواق العالمية».

من جانبه، قال جيريمي ريس، الرئيس التنفيذي لدى إكسل لندن: «تنسجم عملية الاستحواذ مع الالتزام الطويل الأمد لدى مجموعة أدنيك بتعزيز مرافقها ذات المستوى العالمي، ودعم إكسل لندن في توفير تجربة متميزة للزوار والعارضين على حد سواء. كما يعكس الدور الذي لعبته أبوظبي وأدنيك من خلال توفير فرص العمل وزيادة الإيرادات، في تعزيز التزاماتهما تجاه تطوير قطاع المعارض والمؤتمرات في لندن، ونحن على ثقة بأن هذه الخطوة ستسهم في تمكين مركز إكسل لندن من تطوير مستوى تنافسيته بما يتماشى مع استراتيجية النمو العالمي المتكاملة لدى أدنيك».

والاستحواذ أحدث إنجازات «أدنيك» في قطاع الضيافة، وتعبّر عن رؤية الشركة البعيدة المدى، وجاهزيتها لقيادة التعافي في مرحلة ما بعد الجائحة، حيث من المقرر أن يتم استكمال إجراءات نقل ملكية الفندق إلى شركة أبوظبي الوطنية للمعارض خلال المرحلة المقبلة.

وتأتي الخطوة في إطار استراتيجية طويلة الأمد بدأتها «أدنيك» عام 2008 باستحواذها على مركز «إكسل لندن» وتوسعة المركز بإضافة 35 ألف متر مربع من مساحات العرض، وبناء «مركز لندن الدولي للمؤتمرات»، الذي يحتضن أكبر مسرح في أوروبا بسعة 4,500 شخص، و17 قاعة للاجتماعات، إضافة إلى مساحات ومرافق تفاعلية أخرى.

وفي 2011، أعلنت «أدنيك» عن افتتاح فندق «ألوفت لندن إكسل» ليكون أول فندق تابع للمجموعة في بريطانيا. ويقع الفندق بجوار مركز المعارض إكسل لندن في لندن. ويضم 9 طوابق و287 غرفة، وتم بناؤه عام 2011، على ضفاف منطقة رويال دوكس، بالقرب من منطقة كناري وارف. كما يضم الفندق مجموعة من المطاعم والمرافق الترفيهية.

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