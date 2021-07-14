«اتصالات»: دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة أولوية رئيسية خلال جائحة «كوفيد 19»

المصدر: أبوظبي - البيان

أكدت «اتصالات» أن دعم عملائها من الشركات الصغيرة والمتوسطة ومساندتها على تطوير أعمالها وتحقيق النجاح خلال مسيرتها نحو التحول الرقمي، من أولوياتها الرئيسية خلال جائحة كوفيد 19 وما بعدها، لتعزز بذلك من دورها الريادي في أن تكون المزود الأول والرئيسي للحلول والخدمات الرقمية لهذا القطاع من الشركات في الإمارات، وبالشكل الذي مكَّن هذه الشركات من تسيير أعمالها في مختلف الظروف والأحوال بكل سهولة ومرونة.

جاء ذلك خلال مشاركة عصام محمود، نائب الرئيس الأول لقسم الشركات الصغيرة المتوسطة في «اتصالات» في الجلسة الافتراضية التي عقدها بنك الفجيرة الوطني تحت عنوان «تعافي قطاع الأعمال ونموه في مرحلة ما بعد الجائحة في العالم الافتراضي».

وأكد عصام محمود أن مبادرات «اتصالات» المتنوعة جاءت منذ العام الماضي داعمة لجهود حكومة الإمارات الرامية إلى ضمان الصحة والسلامة العامة، وتلبية كافة متطلبات الشركات الصغيرة والمتوسطة واحتياجاتها لاسيما من حيث توفير التطبيقات الداعمة للاجتماعات والمؤتمرات الافتراضية، وخدمة المتابعة والتحليل بتقنية الفيديو السحابية، وباقات البيانات، والدقائق الشهرية للمكالمات، وشراء الأجهزة، والباقات المفوترة.

وأضاف: «اتصالات» قادرة اليوم على لعب دور أكبر في تمكين القدرات الرقمية لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالاعتماد على واحدة من أكثر الشبكات تقدماً وسرعة وانتشاراً في المنطقة. وركزت جميع مبادرات «اتصالات» خلال الوباء وفي الوضع الطبيعي الجديد على تقديم حلول مبتكرة عبر منصة Business Edge المتطورة والداعمة لمتطلبات وأعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة اليومية عبر ست ركائز، وهي الاتصال الذكي، والاتصالات الموحدة، والإنتاجية في بيئة العمل، والأمن والتحليلات، وأجهزة الأعمال.

ومع عودة الشركات لاستئناف أعمالها، تم تفعيل التدابير التي من شأنها الحفاظ على السلامة العامة للموظفين والعملاء، حيث تم وضع الماسحات الضوئية الحرارية، وتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي، كما قامت»اتصالات«في هذا السياق بتوفير خدمة الكاميرا الحرارية، والعديد من الأجهزة والتطبيقات المخصّصة لتسهيل إجراءات السلامة خلال هذه الظروف الراهنة.

وتوفر خدمة المتابعة والتحليل بكاميرات الفيديو VSAAS من «اتصالات» للعملاء فرصة تعزيز الحلول الأمنية المتطورة والمرتكزة على تحليلات الفيديو. ويمكن للعملاء الاختيار من بين 4 فئات للمتابعة والتحليل بكاميرات الفيديو، وبمجرد الاشتراك، يحصل العملاء على خدمة التركيب مجاناً ودون أي رسوم لمرة واحدة.

ولتلبية الطلب غير المسبوق على حلول التواصل وإبقاء قطاع الأعمال على اتصال تام، حرصت «اتصالات» على طرح مجموعة واسعة من باقات الأجهزة، مع إمكانية الدخول إلى منصة CloudTalk Meeting، منصة الاجتماعات الافتراضية الموحدة التي توفرها «اتصالات» لقطاع الأعمال.

كما توفر «اتصالات» خدمة E-Store مع حلول إدارة البيانات على الإنترنت للمشتركين الحاليين والجدد الراغبين بدمج التحول الرقمي في أعمالهم، مما يتيح لهم التواصل مع عملائهم عبر خدمات Google My Business وGoogle Maps، وإدراج المواقع الإلكترونية، وإدارة صفحات المواقع الإلكترونية، وE-Store.

وقدمت «اتصالات» عرضاً خاصاً يتيح للعملاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة إمكانية الدخول إلى باقة مايكروسوفت أوفيس الأساسية للأعمال «Microsoft 365 Business Basic».

ويمكن لأكثر من 300 مستخدم التمتع بخدمات هذه الباقة. وتشتمل هذه الباقة على برامج مايكروسوفت أوفيس على الإنترنت، وبريد إلكتروني بسعة 50 جيجابايت، وسعة تخزين سحابية OneDrive حتى 1 تيرابايت، وبرنامج مايكروسوفت تيمز، مما يساعد الشركات على إنجاز أعمالها وبأسرع وقت ممكن مع مشاركة الملفات البسيطة، والتأليف المشترك في الوقت الفعلي، والاجتماعات عبر الإنترنت، التي يمكن الوصول إليها جميعًا من أي مكان.

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